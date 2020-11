10 év után nyert a Milan Nápolyban

Az olasz élvonalbeli -ban a a duplázó Zlatan Ibrahimovic vezetésével 3–1-re nyert a vendégeként a 8. forduló záró mérkőzésén.

Az első gól a 20. percben érkezett: Theo Hernández bal oldali beadása után Zlatan Ibrahimovic 14 méterről remekül csúsztatta a labdát a kapu bal alsó sarkába. 0–1

Az 54. percben egy kontra végén Rebic balról emelte középre a labdát, amelyet a berobbanó Ibrahimovic nagyon közelről, jobb térddel közvetlenül a léc alá bombázott. 0–2

Tíz perccel később, szépített a Napoli: Mário Rui bal oldali lapos beadása után Dries Mertens áthámozta magát Alessio Romagnolin, majd jobbal a kapu bal oldalába lőtte a labdát. 1–2

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world