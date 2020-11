0–6? A német szövetségben bíznak a kapitányban

A németek nem nagyon szokták kirúgni a szövetségi kapitányokat. Joachim Löw 1928 óta csak a 10. szakember a nemzeti csapat élén, de esetében a spanyolok elleni keddi 6–0-s vereség esetében rezeg a léc. Bár a szövetségben – hivatalosan – még mindig bíznak benne.

Németország legutóbb 1931. május 24-én futott bele egy ekkora zakóba. Akkor Ausztria verte szét a válogatottat, azóta talán csak az Aranycsapattól kaptak ki ennyire (az 1954-es világbajnokság csoportmeccsén 8:3 volt ide).

A sevillai meccs nyilván megvilselt mindenkit, Toni Kroos például arról beszélt, hogy a spanyolok megmutatták, hogyan kell védekezni, illetve miként kell futballozni a labdával, vagy anélkül.

„Jelenleg nehéz megmagyarázni, mi történt – mondta a meccs után Löw. – Koromfekete napunk volt, amelyen semmi sem működött. Ma minden rossz volt, nem tudok semmi jót találni. Bátrak akartunk lenni, de most semmi nem ment. Sem védekezésben, sem támadásban. Amikor hátrányba kerültünk feladtuk a terveinket, elkezdtünk nyíltan futballozni és ezt a spanyolok kihasználták. Szervezetlenek voltunk, messzire voltunk az ellenféltől és egymástól, nem kommunikáltunk. Felbomlott a rendszer és ez végzetes volt. Csak futottunk az eredmény után. A szünet után próbálkoztunk, de nem sikerült.”

