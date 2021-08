Északra igazolhat a támadó.

A norvég csatár iránt állítólag a dán FC Köbenhavn érdeklődik. A tárgyalások tényét több dán forrás is megerősítette.

FC København are looking for a replacement for Mohamed Daramy. They are now interested in Tokmac Nguen from Ferencvaros, and they are reportedly negotiating with the Hungarian club.



[VG🇳🇴]#transferdk #transfers #sldk #fcklive pic.twitter.com/iZnR9iF11U