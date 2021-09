ÉLŐ: Marco Rossi és Schäfer András sajtótájékoztatója

A világ egyik legerősebb csapata.

„Ha megnézzük az EB-mérkőzések eredményeit, akkor az angol válogatott erősebb a portugál, a német és a francia csapatnál is. Egyetlen lépésre volt a végső sikertől, hiszen csak tizenegyesekkel kapott ki. Tisztában vagyok az ellenfél értékeivel. Kereshet az ember gyenge pontot az ellenfélen, de akad olyan, amelyiknek kevés, vagy nincs is ilyen. Az angol válogatott bármilyen játékhelyzetben előnyt tud szerezni. Nem véletlen, hogy az egyik legmagasabbra tartott válogatott, túl azon, hogy a FIFA rangsorában a negyedik. Én ennél is előbbre tenném. A világ legerősebb válogatottjainak egyike” – válaszolta Marco Rossi a GOAL Magyarország kérdésére.