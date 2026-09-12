¡Olvídense del Barcelona! El Athletic es más que un club

El Athletic Club es verdaderamente el orgullo de Bilbao. Incluso los bilbaínos que no siguen el fútbol apoyan al equipo, que ha sido, durante más de un siglo, un símbolo desafiante del pueblo vasco y de su cultura.

«No se puede entender al Athletic Club sin entender nuestros valores», dijo el directivo Igor San Roman. «Este club ha defendido un modelo único en el mundo, los valores y principios que hemos logrado promover a lo largo de nuestros 127 años de historia: lealtad a un club, lealtad a unos colores y, sobre todo, lealtad a la comunidad que representa.

»Hay un mensaje que perdura, y es que la lealtad no ha muerto. Ese es el mensaje que queremos que transmitan nuestros jugadores».

Y lo siguen haciendo porque el Athletic nunca ha abandonado su orgullosa política de seleccionar únicamente a jugadores con raíces vascas o formación en el País Vasco.

Obviamente, es una estrategia de captación bastante restrictiva. El País Vasco puede estar formado por siete provincias históricas que se extienden desde el norte de España hasta el sur de Francia, pero en total apenas superan los tres millones de habitantes.

Sin embargo, el Athletic aprovecha al máximo el talento del que dispone, invirtiendo mucho en el fútbol base. También cultiva con esmero el profundo vínculo que ya existe entre Bilbao y su equipo de fútbol. Como explicó el defensa Dani Vivian a The Guardian, «Es como si no eligieras ser del Athletic; naces con ello.

»Para nosotros, no es solo la historia reciente, no es solo el deporte, sino la forma en que el club trata a su gente, cómo llega a ella. Es una manera de ser muy especial, algo que muy pocos clubes pueden crear».

En consecuencia, aunque el club cuenta con un área de captación relativamente pequeña, el resultado final es una plantilla compuesta por esos mismos valores, orgullo y pasión.

Así, el Athletic se convierte en «una forma de vida», como lo expresó el legendario extremo Julen Guerrero, para todos y cada uno de los jugadores que tienen la suerte de representar al club y a su propio pueblo.

«Está muy arraigado, en nuestra forma de trabajar con la cantera, en nuestra ideología», explicó Vivian. «Hay una identificación que compartimos todos en el vestuario: eso sin duda nos ayuda a competir».