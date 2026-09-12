¡Olvídense del Barcelona! El Athletic es más que un club
Al Barcelona todavía le gusta presumir de que es «más que un club». Por desgracia, eso hace tiempo que dejó de ser verdad. Hoy en día, en el Barça se puede comprar absolutamente cualquier cosa, desde un espacio en una camiseta antes inmaculada hasta el propio nombre del estadio. En su desesperación por seguir siendo competitivo, el conjunto catalán vendió básicamente su alma al mejor postor. Algunos aficionados dirían que fue un precio que merecía la pena pagar.
Probablemente, el Barça se habría visto obligado a soportar unas cuantas temporadas sin títulos después de que Josep Maria Bartomeu lo dejara al borde de la quiebra, si su sucesor hubiera actuado con prudencia como respuesta a años de excesos, pero en lugar de eso está peleando por un tercer título español consecutivo gracias a Joan Laporta y su política de palancas, que se jugó el futuro del club por el éxito inmediato.
Pero lo que el Barça ha ganado en títulos, lo ha perdido en estatus. El conjunto azulgrana ya no es diferente. Ya no es especial. Ya no es único. El Athletic Club, en cambio, sí lo es.
«Nada se compara a esto»
Cuando Ernesto Valverde llevó al Athletic a la gloria en la Copa del Rey en 2024, lo calificó como el logro más significativo de toda su vida futbolística. Valverde había ganado dos títulos con el Barcelona como jugador y cuatro como entrenador, pero admitió: «Nada se compara con esto». ¿Por qué?
Pues, en parte, porque el Athletic no había ganado un título en 40 años y porque había perdido seis finales en ese tiempo.
Pero para Valverde, y para todas las demás personas vinculadas al club, significaba algo más que eso. Levantar la Copa del Rey no solo le quitó un peso de encima al conjunto vasco, sino que reivindicó toda una filosofía, aportando una prueba tangible de que era posible alcanzar el éxito en la era moderna, dominada por el dinero, sin comprometer sus principios ni cambiar su forma de hacer las cosas.
«Esta copa no se parece a ninguna otra», dijo Valverde, «por lo que somos». Y lo que son es realmente extraordinario.
modelo «único»
El Athletic Club es verdaderamente el orgullo de Bilbao. Incluso los bilbaínos que no siguen el fútbol apoyan al equipo, que ha sido, durante más de un siglo, un símbolo desafiante del pueblo vasco y de su cultura.
«No se puede entender al Athletic Club sin entender nuestros valores», dijo el directivo Igor San Roman. «Este club ha defendido un modelo único en el mundo, los valores y principios que hemos logrado promover a lo largo de nuestros 127 años de historia: lealtad a un club, lealtad a unos colores y, sobre todo, lealtad a la comunidad que representa.
»Hay un mensaje que perdura, y es que la lealtad no ha muerto. Ese es el mensaje que queremos que transmitan nuestros jugadores».
Y lo siguen haciendo porque el Athletic nunca ha abandonado su orgullosa política de seleccionar únicamente a jugadores con raíces vascas o formación en el País Vasco.
Obviamente, es una estrategia de captación bastante restrictiva. El País Vasco puede estar formado por siete provincias históricas que se extienden desde el norte de España hasta el sur de Francia, pero en total apenas superan los tres millones de habitantes.
Sin embargo, el Athletic aprovecha al máximo el talento del que dispone, invirtiendo mucho en el fútbol base. También cultiva con esmero el profundo vínculo que ya existe entre Bilbao y su equipo de fútbol. Como explicó el defensa Dani Vivian a The Guardian, «Es como si no eligieras ser del Athletic; naces con ello.
»Para nosotros, no es solo la historia reciente, no es solo el deporte, sino la forma en que el club trata a su gente, cómo llega a ella. Es una manera de ser muy especial, algo que muy pocos clubes pueden crear».
En consecuencia, aunque el club cuenta con un área de captación relativamente pequeña, el resultado final es una plantilla compuesta por esos mismos valores, orgullo y pasión.
Así, el Athletic se convierte en «una forma de vida», como lo expresó el legendario extremo Julen Guerrero, para todos y cada uno de los jugadores que tienen la suerte de representar al club y a su propio pueblo.
«Está muy arraigado, en nuestra forma de trabajar con la cantera, en nuestra ideología», explicó Vivian. «Hay una identificación que compartimos todos en el vestuario: eso sin duda nos ayuda a competir».
Símbolo de esperanza
Inevitablemente, aspirar a los títulos es hoy más difícil de lo que lo era antes. La brecha entre los que tienen y los que no tienen se ha ensanchado de forma drástica desde la creación de la Champions League en los últimos años. Pero eso solo hizo que el triunfo copero del Athletic fuera aún más dulce.
Cuando Unai Simón dijo que habían esperado toda su vida para celebrar la conquista de un gran título en Bilbao, no exageraba. Ni un solo miembro de la plantilla había nacido la última vez que el Athletic levantó un trofeo, allá por 1984, cuando el equipo de Javier Clemente logró el doblete y conmemoró la ocasión recorriendo la ría de Bilbao en una gabarra, la 'La Gabarra', ante la mirada de más de un millón de personas.
Esas escenas espectaculares fueron reproducidas por Simón y compañía después de derrotar al Mallorca en los penaltis para poner fin a 40 años de sufrimiento. "Este siempre ha sido nuestro sueño; nuestros abuelos y nuestros padres nos hablaron de esto. ¡Joder!" declaró entusiasmado el portero desde la embarcación.
Para Valverde, las escenas de alegría en Bilbao fueron igual de asombrosas y, sin embargo, nada sorprendentes. "Este es el club más fascinante del mundo", señaló, "y, cuando se trata de celebrar, es el mejor".
Y eso realmente se debe a quiénes son y a lo que representan. El CD Guadalajara puede emplear solo a jugadores de México, pero el Athletic es verdaderamente una excepción al más alto nivel del fútbol de clubes, ya que restringe su reclutamiento a una región y, como incluso el Barcelona ha admitido anteriormente en su propia web, "Es una prueba de la calidad del fútbol en la región que el Athletic haya seguido siendo tan competitivo frente a la 'globalización' del fútbol".
Es, por supuesto, una verdadera lástima que el Barça no haya mostrado niveles similares de resistencia. Pero al menos el Athletic se ha mantenido fiel a sí mismo, y por eso mismo no es querido solo en Bilbao. Como dice Valverde, es respetado y reverenciado en todo el mundo, porque brinda consuelo a quienes se han sentido amargamente desilusionados con el rumbo que ha tomado el juego.
"La gente reconoce nuestra filosofía, nuestra manera de competir", dijo. "En el fondo, quizá te reconcilia con el fútbol".
En ese sentido, es el Athletic el que es más que un club. Es una fuente de esperanza.