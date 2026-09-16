JJ Gabriel ha enviado una notificación formal al Manchester United solicitando la cancelación de su inscripción en el club con efecto inmediato. Ha sido un jarro de agua fría en el peor momento posible para el Manchester United, que aún sigue acusando la derrota en el derbi ante el Manchester City, un resultado que le deja 13º en la clasificación de la Premier League tras cuatro partidos de la nueva temporada.

La expectación en torno a Gabriel se ha disparado en el último año, y el jugador debutó con el primer equipo del club en pretemporada, saliendo desde el banquillo para un breve cameo en la victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid. Se daba por hecho que después llegarían minutos oficiales, pero Michael Carrick todavía no ha incluido al futbolista de 15 años en ninguna convocatoria en este curso 2026-27.

La semana pasada, Carrick incluyó en su convocatoria a otras joyas de la cantera como Shea Lacey y Harry Amass por delante de Gabriel para el estreno del United en la Champions League ante el modesto Sabah de Azerbaiyán, mientras que el adolescente apodado «Kid Messi» por los aficionados en internet tuvo que conformarse con jugar la Youth League ante el mismo rival.

Gabriel canalizó cualquier frustración que pudiera tener con una actuación soberbia, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en marcar un hat-trick en la Youth League con el United en una contundente victoria por 5-0. Sin embargo, posteriormente eliminó de sus redes sociales toda mención al club.

Está claro que ha habido algún tipo de falta de comunicación que ha desembocado en esta situación, y eso plantea la pregunta de cuál es la mejor manera de gestionar a los jóvenes talentos en una era digital en la que las expectativas poco realistas están más disparadas que nunca.