En julio de 2020, el Deportivo de La Coruña tocó fondo. Después de terminar 19º en la Segunda División española, descendió a la tercera categoría por primera vez en 40 años, y 20 años después de conquistar el primer y único título de su historia en la máxima categoría.

Además, en aquel momento hubo una gran polémica. El último partido del Deportivo fue aplazado después de que varios jugadores del Fuenlabrada dieran positivo por Covid-19, y las victorias tanto del Lugo como del Albacete sellaron su destino antes incluso de que pudiera dar una patada al balón. Los dirigentes del Deportivo defendieron que toda la jornada debía haberse reprogramado para que los equipos pudieran jugar en igualdad de condiciones, pero finalmente vieron rechazados sus recursos ante LaLiga, la RFEF y el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El Deportivo había caído de LaLiga en 2011, 2014 y 2018, siempre mientras lidiaba con deudas asfixiantes, pero este fue un golpe devastador del que una recuperación rápida sería imposible. Sí se produjo, eso sí, una reconstrucción gradual y bien planificada, con el deportivismo, la palabra utilizada para describir la devoción inquebrantable de la afición del club en la comunidad gallega, ayudando a impulsar al equipo hacia una ilusionante nueva era.

Avanzando hasta la actualidad, no solo el Deportivo está de vuelta en LaLiga, sino que las primeras señales sugieren que podría pelear por la clasificación europea al final de la temporada. El conjunto coruñés está haciendo honor a su apodo como un club renacido, con una nueva generación de estrellas que busca seguir el ejemplo marcado por las leyendas que formaron parte de su inolvidable proyecto del 'Super Dépor'.