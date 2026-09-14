El sensacional adiós al Schalke de la leyenda del Real Madrid Raúl
Un año después de dejar el Schalke por el Al-Sadd en el verano de 2012, Raúl regresó al Veltins-Arena con el club catarí. Solo era un amistoso y, aun así, el estadio se llenó, por lo que miles de aficionados más del Schalke se congregaron fuera para ver el partido en pantallas gigantes instaladas especialmente para la ocasión.
Lo que hizo aún más llamativa la afluencia fue el hecho de que Raúl solo había pasado dos temporadas en Gelsenkirchen antes de fichar por el Al-Sadd. Alcanzar el estatus de icono en un club es raro; hacerlo en tan poco tiempo es asombroso. El hecho de que Raúl también fuera considerado acabado cuando fichó por el Schalke no hace sino dar aún más valor a la hazaña.
«Necesitaba escapar»
Raúl podía haber sido una leyenda viva en el Real Madrid, pero acababa de cumplir 33 años y José Mourinho, nada menos, lo había considerado prescindible en el Bernabéu. La temporada 2009-10 no le había ido bien: tuvo problemas tanto de forma como de estado físico, por lo que había quedado relegado al papel de posible revulsivo mucho antes de que su campaña llegara prematuramente a su fin por una lesión de tobillo.
El Madrid ya contaba con Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gonzalo Higuaín, y Raúl había quedado por detrás de los tres compañeros de ataque en el orden de preferencia. Las cosas tampoco iban a cambiar con Mourinho.
Raúl habló solo una vez con el portugués tras su nombramiento como nuevo entrenador del club, pero eso bastó para convencerle de que su etapa había terminado. Mourinho dejó claro al máximo goleador histórico del Madrid que con él tendría incluso menos minutos de los que había tenido con Manuel Pellegrini. "A partir de ese momento, tuve claro que debía buscar un nuevo reto", admitió posteriormente Raúl.
Raúl ya estaba evaluando su futuro de todos modos, pero la idea de dejar el Madrid era difícil de asimilar. El español llevaba jugando con el primer equipo del Real Madrid desde los 17 años. Durante ese tiempo, había batido casi todos los récords posibles y se había convertido en capitán del club. El Madrid era una parte de él, y él era una parte del Madrid.
Como dijo el presidente Florentino Pérez, "Hay muchos hombres que forman parte de la leyenda del Real Madrid, pero pocos que son elegidos para encarnar al club. Raúl es uno de ellos".
Raúl estaba cansado, eso sí. Ser el símbolo del madridismo le estaba pasando factura, profesional y personalmente. Ya no estaba disfrutando del fútbol. Por supuesto, el hecho de no ser ya un titular indiscutible influyó, pero Raúl también se había desgastado por el peso del brazalete de capitán y todas las responsabilidades que lo acompañaban.
"Al final, eso te quita energía", dijo. "Necesitaba centrarme solo en entrenar y jugar. Llegué a un punto en el que necesitaba escapar". Pero, ¿adónde?
Muchos admiradores
Había muchas ofertas lucrativas sobre la mesa, incluido un club ruso no identificado, que, según se informó, le dijo a Raul que pusiera precio. Sin embargo, quería seguir jugando al máximo nivel y al final todo se redujo a una elección directa entre la Premier League y la Bundesliga.
Raul había ido a ver a su excompañero en el Madrid Fernando Morientes jugar con el Liverpool y le encantó el ambiente "especial" de Anfield, pero fue el Manchester United el que se planteó seriamente fichar a Raul.
"Por norma general preferimos fichar a jugadores jóvenes, pero cuando tienes la oportunidad de incorporar una experiencia así, tienes que estudiarla", admitió posteriormente Sir Alex Ferguson. "Puedes hacer excepciones con ciertos jugadores, porque la experiencia es muy valiosa. Pensamos lo mismo cuando fichamos a Michael Owen, que ha sido un profesional fantástico para nosotros, y traer a Raul habría sido parecido a cuando conseguimos a Henrik Larsson durante un corto periodo hace unos años.
"Era evidente que su etapa en el Real Madrid había llegado a su fin, pero desde luego no era demasiado mayor para seguir siendo efectivo. Hablamos con su agente sobre un posible traspaso, pero para entonces ya teníamos a Javier Hernandez y, con Wayne Rooney, Dimitar Berbatov y Michael Owen disponibles, pensamos que podíamos permitirnos dejar pasar la oportunidad.
"Pero si no hubiéramos tenido a Michael en el club en ese momento, bien podría haberlo fichado".
«Un profesional tan agradable»
Tottenham y Newcastle también ofrecían a Raul la oportunidad de experimentar la intensidad y la competitividad del fútbol inglés, pero le atraía Alemania, y no solo por la afición. También le «fascinaba» lo «equilibrada» que estaba la Bundesliga en aquel momento.
Sin embargo, al final, el factor decisivo fue que el Schalke se esforzó más que nadie «por hacerme sentir querido», y eso era realmente lo más importante para Raul. Después de quedar relegado en el Madrid, quería sentirse una pieza central de un proyecto deportivo, y el Schalke no tardó en complacerle.
«Es una gran noticia para el FC Schalke 04», declaró el entrenador Felix Magath a la web del club tras el fichaje de Raul. «Estoy encantado de que hayamos podido convencer a un futbolista tan excepcional y a un delantero de talla mundial para que venga a la Bundesliga y al Schalke.
«Las cualidades de Raul nos ayudarán a seguir adelante. Su fichaje supone un paso decisivo en nuestros esfuerzos por reforzar y reestructurar la plantilla de cara a las tareas que tenemos por delante, y estoy deseando trabajar con un profesional tan agradable».
Raul acabaría demostrando ser un «profesional tan agradable» incluso más de lo que los aficionados del Schalke могли haber imaginado. Era un icono global, sin duda uno de los rostros más famosos del fútbol en aquel momento, y, sin embargo, no podía ser más sencillo.
Raul era tan humilde como trabajador, con el valor añadido de que todavía podía marcar goles. Había perdido parte de la velocidad que le había convertido en un torbellino en su adolescencia, pero su cerebro seguía siendo tan rápido como siempre, lo que significaba que su movimiento increíblemente inteligente seguía generándole espacios a él y a sus compañeros.
Como dijo su compañero de ataque Edu: «Raul es un jugador que siempre puede marcar la diferencia a este nivel». Y eso fue exactamente lo que hizo en el Schalke. Una y otra vez.
«Jugador increíble»
La temporada de debut de Raúl en el Schalke pudo haber empezado lentamente, pero para Navidad ya había firmado dos hat-tricks en la Bundesliga. Sin embargo, no todos a su alrededor estaban rindiendo igual de bien, y Magath fue destituido el 16 de marzo, porque, aunque el Schalke iba bien en Europa, estaba sufriendo en el ámbito nacional.
En ese sentido, el sucesor de Magath, Ralf Rangnick, no cambió demasiado, ya que el equipo terminó con apuros en la 14ª plaza de la Bundesliga. Pero eso se debió en parte a que se centraron casi exclusivamente en las competiciones coperas durante el tramo decisivo de la temporada, y con razón.
Después de acabar primero en un grupo de la Champions League en el que estaban Lyon y Benfica, el Schalke derrotó al Valencia por un 4-2 en el global en octavos de final, con Raúl marcando el crucial gol del empate en la ida en Mestalla. Sin embargo, lo que vino después en cuartos de final fue realmente extraordinario.
Puede que el Inter hubiera soportado un inicio de temporada horrible bajo el sucesor de Mourinho, Rafa Benítez, que fue despedido justo antes de Navidad, pero el vigente campeón había vuelto a encontrar su mejor nivel con Leonardo y era el gran favorito de cara a su enfrentamiento con el Schalke en San Siro.
Sin embargo, el equipo de Rangnick arrasó en Milán. A pesar de ir por detrás dos veces esa noche, se impuso por 5-2 gracias a otro gol vital de Raúl, que marcó el tanto que les puso por delante poco después del descanso. El icono español también abrió el marcador en la vuelta en el Veltins-Arena, y el Schalke ganó 2-1 para imponerse por un 7-3 en el global.
«Raúl marca en los entrenamientos, marca en los partidos, es sencillamente un jugador increíble», elogió Edu.
«Azul y blanco de por vida»
La histórica carrera del Schalke hasta las semifinales de la Champions League llegó a su fin ante el United de Ferguson pero, gracias a un solitario gol de Raul contra el Bayern de Múnich, todavía tenía una final de la DFB-Pokal que esperar con ilusión, en su último partido de la temporada.
Más tarde, el veterano delantero calificó la goleada por 5-0 al Duisburg en Berlín como "lo más destacado" de su etapa de dos años en el Schalke, aunque solo desde una perspectiva deportiva. Para Raul, la forma en que el club y sus aficionados le acogieron fue "mejor que cualquier título".
"Cuando llegué aquí en el verano de 2010", explicó, "había dejado atrás mi hogar y mi club. No sabía del todo qué esperar. Por eso, solo puedo estar agradecido por todo. Quiero al Schalke como si fuera mi propio hijo. Es un club bien gestionado, pero también una familia, y una familia de la que estoy extremadamente orgulloso de formar parte".
Y lo decía de verdad. Su último partido en el Veltins-Arena le hizo romper a llorar por "las emociones profundas que llevas dentro y que ni siquiera puedes expresar con palabras".
El Schalke, en esencia, le devolvió la sonrisa a Raul, le hizo sentirse "como un niño pequeño otra vez", jugando únicamente por amor al juego. "Estos dos años han sido absolutamente extraordinarios", dijo. "Nunca los olvidaré. Y, quizá, los aficionados tampoco me olviden tan rápido".
Nunca hubo riesgo de que eso ocurriera. Al fin y al cabo, muy pocos jugadores acaban en la grada, como hizo Raul tras la épica eliminación del Inter en 2010. Y cuando el Schalke descendió en 2021, Raul le envió su apoyo, declarándose, "¡Azul y blanco de por vida!"
Y no es de extrañar: puede que fuera una leyenda viva en Madrid, pero Raul realmente renació en Gelsenkirchen.