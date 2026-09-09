El ascenso, la caída y el renacimiento del Parma

La noche del 12 de mayo de 1999, ante 61.000 espectadores en el estadio Luzhniki de Moscú, el Parma derrotó al Marsella por 3-0 en la final de la Copa de la UEFA. El partido fue tan desigual como sugiere el marcador, y nadie se sorprendió lo más mínimo. Puede que el Parma hubiera sido poco más que un orgulloso club de provincias durante casi toda su existencia, pero en aquel momento concreto ya se había consolidado como una de las «siete hermanas» de la Serie A.

Con sus icónicas camisetas amarillas y azules a rayas, una plantilla estelar y un estilo de juego deslumbrante, los emilianos habían alcanzado reconocimiento mundial. En ese sentido, su éxito reflejaba el de sus propietarios, Parmalat, la empresa láctea local que se había convertido en una marca global, y gracias al ferviente apoyo del fundador de la compañía, Calisto Tanzi, el Parma había pasado de luchar en la Serie B a brillar en Europa en menos de una década.

Cuando Tanzi adquirió el club de su ciudad natal en 1990, sus dos objetivos eran situar a su querido Parma entre la élite del fútbol y, al mismo tiempo, reforzar su reputación como brillante empresario. Moscú, por tanto, pareció la materialización de esas dos metas, pero los eufóricos aficionados del Parma también tenían motivos de sobra para creer que lo mejor estaba aún por llegar.

La zaga gialloblu contaba con Gigi Buffon, Fabio Cannavaro y Lilian Thuram; Juan Sebastian Veron dirigía el juego en el centro del campo, mientras Hernan Crespo y Enrico Chiesa atormentaban a los defensas en ataque. Además, en Alberto Malesani, el Parma tenía a uno de los entrenadores más progresistas del fútbol, un exponente del «jogo bonito», como quedó subrayado de forma brillante en el tercer y definitivo gol del Gialloblu en el Luzhniki, donde Chiesa estampó el balón en la escuadra después de que Crespo dejara pasar con ingenio un centro de Veron.

«Fue un gol fantástico, de esos que no te cansas nunca de ver», declaró Malesani a la Gazzetta di Parma el año pasado. «Estoy orgulloso de él, porque fue la esencia del fútbol. Lo llamo así porque, en esa final, creo que se condensaron todos los elementos necesarios para que un equipo ganara una competición internacional.

«Ese equipo podría haberlo ganado todo: necesitaba mantener el bloque e incorporar al menos a un par de campeones más que garantizaran un salto de calidad». En lugar de eso, el Parma sufrió un declive dramático y el club fue declarado en quiebra, dos veces, en los 16 años posteriores a aquel trascendental partido de Moscú.

Aquí, GOAL repasa el notable ascenso, caída y resurgimiento del Parma...