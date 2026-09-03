De representar al Arsenal a conquistar la industria de la moda como modelo de Armani

Sin duda, el destino le sonrió a Halls, con el ahora exjugador de 44 años, que habló en exclusiva con GOAL por cortesía de BritishGambler.co.uk, explicando un paso al mundo del modelaje que parecía estar escrito. «Lo del modelaje es algo raro porque fui modelo de niño. Era modelo infantil. Así que lo hice desde los ocho, nueve, 10, 11 años, creo», dijo. «Y luego fiché por el Arsenal y le dije a mi madre: “Escucha, ya no quiero seguir con esto del modelaje”. Pero me fue realmente bien.

«Salí en uno de los vídeos de Kylie Minogue, en uno de sus videoclips. Se suponía que tenía una escena bailando en él, pero aquello se alargó hasta las 4 de la madrugada en Camden. Estábamos rodando en Camden y creo que mi escena de baile llegaba sobre las 5 de la mañana y dije: “Papá, quiero irme a casa”. Era solo un niño. Mi padre dijo: “Perfecto, nos vamos a casa”. Pero salgo al principio del vídeo de Kylie Minogue.

«Pero luego, curiosamente, hacia el final de mi carrera, empezaron a llegar las lesiones y todo lo demás. Creo que tenía unos 28 años y había algo dentro de mí un poco egotista que me hacía pensar: “Me iré a ser modelo si todo esto sale mal”. Y entonces mi hermana me insistió. Cuando tuve la lesión en el tendón de Aquiles, parecía que aquello iba a ser algo serio, me dijo: “Vete a Londres y pásate por todas las agencias, entra y ya está”. Así que fui entrando en todas las agencias, entré en las ocho grandes de Londres, y todas me dijeron que no, excepto la última. La última dijo: “Oh, quizá, pero ¿cuál es tu situación?”. Y yo dije: “Bueno, me queda un año de fútbol”. Ella dijo: “Vuelve dentro de un año y quizá hablemos contigo”.

«Así que al final, el Aquiles acabó conmigo y me retiró. Así que me retiré y literalmente tuve cinco días en los que llegué al último sueldo y estaba ahí llorando. Y entonces estaba caminando por el centro comercial Westfields y se me acercó una mujer, Sarah Vickery, que sigue siendo mi agente, y vino hacia mí. Me dijo: “¿Te conozco? ¿Eres modelo?”. Y yo pensé: “No, pero creo que me pasé por tu agencia hace un tiempo”. Y ella dijo: “Vale, genial, ven mañana, haremos una sesión de prueba y luego veremos qué pasa”.

«Así que fui al día siguiente. Hicimos una sesión de prueba en Shoreditch, donde te hacen un par de fotos y te dejan con un buen conjunto. Y luego un fotógrafo guay te hace fotos. Y después, cuando vuelven, les echan un vistazo y te juzgan. Y eso fue todo. Dijeron: “Genial, queremos ficharte al día siguiente”. Eso fue todo. Así que me ficharon. Y de repente, seis días después de retirarme, ya era modelo».