A veces, Romario parecía tan vago sobre el campo como sugería su reputación fuera de él, pero siempre aparecía en el lugar adecuado en el momento justo para dar el toque final. Hacía que todo pareciera sencillo.

Hiddink recuerda: «Antes de los partidos importantes, cuando estás un poco nervioso, venía hacia mí y me decía: “Míster, tranquilo (relájate). Romario marcará y ganaremos”. Y lo hacía. No siempre, pero en ocho de cada 10 partidos así marcaba el gol de la victoria».

En su segunda temporada, Hiddink se frustró por los constantes retrasos de Romario a las reuniones del equipo y a los entrenamientos. El entrenador estaba muerto de miedo ante la posibilidad de que su equipo se despidiera de la Copa de Europa tras el 0-0 ante el Steaua de Bucarest en la ida de octavos de final. Necesitaba al mejor Romario, así que recurrió a métodos poco habituales para motivarlo.

«Hice una reunión antes del partido contra el RKC Waalwijk, y tres días después jugábamos contra el Steaua de Bucarest», contó en el podcast MidMid. «Pensé: “Tengo que provocar de alguna manera a ese tipo bajito”. Así que, aunque normalmente nunca hago esto, atrasé mal mi reloj un minuto. Sabía que llegaría exactamente en el minuto [en que debía empezar la reunión]. Así que empecé a las 11 y Romario todavía no estaba allí. Uno o dos minutos después se abrió la puerta y dije: “Lárgate. No quiero verte más”».

Cuando Romario alegó que había llegado a tiempo, Hiddink señaló su reloj y dijo que no estaría en la convocatoria contra el RKC. Explicó su razonamiento: «Los mejores jugadores van a reaccionar, y los que están cerca de serlo eligen la pelea equivocada, ya sabes. Van a querer dar pena, y te pondrán morritos. Los mejores vuelven y te dicen: “Ya te enseñaré, amigo”».

El partido comenzó de forma horrible. El Steaua se adelantó a los 17 minutos, pero el PSV empató menos de cinco minutos después con un espectacular lanzamiento de falta de Juul Ellerman. Un centro de Soren Lerby encontró a Romario completamente solo en el centro del área y este cabeceó para poner por delante al PSV justo antes del descanso. La pareja volvió a combinarse al inicio de la segunda parte, esta vez con Lerby enviando el balón alto por el centro, donde la presencia de Romario descolocó al portero y al defensa, lo que le permitió empujarla a la red vacía.

Tras otro gol de Ellerman, Romario humilló a los visitantes. Recibió un pase cerca del círculo central, superó a un defensa y luego dejó por los suelos a otro central y al portero antes de fusilar desde un ángulo cerrado para completar su hat-trick.

«Solo mira el partido, estaba completamente desatado», dijo Hiddink.

Aun así, el entrenador lamentó su trato hacia el delantero estrella. «Después del partido, estaba fuera de mí. Le dije: “Romario, hoy nos has salvado, pero yo no he estado en mi mejor momento desde hace un tiempo. Ajusté mi reloj antes de la reunión del equipo”. Él dijo: “Ya me lo imaginaba, pero eso realmente me espabiló”. Y ya está, borrón y cuenta nueva».

Aunque el conjunto neerlandés fue eliminado por el Bayern de Múnich en cuartos de final, Romario se perdió ambos partidos por lesión, el brasileño fue el máximo goleador compartido de la competición con seis tantos. En su ausencia, el PSV perdió la lucha por el título ante el Ajax por un punto.