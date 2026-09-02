Cómo Henrik Larsson se convirtió en el Rey de Reyes

Larsson ganó muchos premios individuales por sus actuaciones aquella temporada, incluido el primero de sus cuatro Botas de Oro de la Scottish Premier League, aunque el Rangers conquistó el triplete.

Las ofertas no tardaron en llegar, como contó a The Guardian: "Tuve la oportunidad de ir al Manchester United en los años 90 desde el Celtic. Habría ganado más, quizá 10.000 o 15.000 libras a la semana más. Pero acababa de salir de tres años y medio en el Feyenoord en los que todo había sido un sube y baja. Acababa de encontrar mi sitio [en el Celtic] y quería seguir con eso. Habíamos jugado en la Copa de la UEFA, yo jugaba con Suecia, no sentía que necesitara irme a otro sitio... No me convertí en una superestrella en el Barcelona, me convertí en una superestrella en el Celtic".

Larsson había empezado de forma tremenda la temporada 1999-2000, con 12 goles en 13 partidos en las primeras etapas del malogrado paso de John Barnes por el banquillo. Sin embargo, es un milagro que la historia no termine aquí.

El duelo del Celtic contra el Lyon en la segunda ronda de la Copa de la UEFA estuvo a punto de acabar con él. En un forcejeo con Serge Blanc en los primeros 10 minutos, el delantero se rompió la pierna en dos partes. Fue una imagen espeluznante. El centrocampista del Celtic Lambert dijo después del partido: “Es algo absolutamente espantoso para Henrik. Vi su pierna y no fue una imagen nada agradable. Es una tragedia para él. Ha sido un jugador maravilloso todo el tiempo que he estado aquí. Solo queremos verle de vuelta lo antes posible".

"Se podía ver enseguida que era grave por la reacción de los jugadores que estaban cerca de él", dijo Barnes. "No les dijimos a los jugadores hasta después del partido lo mala que era la situación".

Años después, Larsson explicó que intentó bloquear la entrada de Blanc con la pierna izquierda mientras ganaba el balón con la otra. "Llevaba las botas equivocadas. Alguien había olvidado meter mis botas para el partido. Además, tenía una fractura por estrés en la pierna izquierda [antes del partido]", dijo. "De repente estaba tumbado en el suelo. La entrada no fue tan fuerte; tuvo más que ver con el ángulo desde el que me entraron".

Se consideró una suerte que solo estuviera de baja ocho meses, y regresó en el último partido de liga de la temporada. Increíblemente, de algún modo volvió siendo incluso mejor que nunca. Cincuenta y tres goles en 50 partidos en su primer año de vuelta: ¡fue sobrehumano!

No es solo que Larsson supiera encontrar la portería, sino cómo lo hacía. Un toque sutil, una vaselina preciosa, un disparo desde un ángulo cerrado o una humillación total a las defensas: con el balón desafiaba toda lógica y sin él mostraba una gran inteligencia. Larsson era tan elegante como letal.

Esta vez el Celtic ganó el triplete. El hombre del dorsal 7 fue el Jugador del Año para todo el mundo. Máximo goleador de la SPL con 35 tantos, lo que le valió la Bota de Oro europea, con cada gol contando menos que los de Hernan Crespo para la Lazio, Andriy Shevchenko para el AC Milan, Raul para el Real Madrid y Jimmy Floyd Hasselbaink para el Chelsea. También marcó dos veces en la final de la Copa de Escocia, en la que el Celtic venció al Hibs por 3-0, y su hat-trick convirtió la final de la Copa de la Liga contra el Kilmarnock en un espectáculo de un solo hombre.

El Celtic se llevó el título de la SPL la temporada siguiente con 103 puntos, mientras Larsson marcó 35 goles en 47 partidos en todas las competiciones como parte de una dupla fenomenal con John Hartson. Aun así, perdieron las dos finales de copa contra el Rangers.

"Larsson es uno de los mejores delanteros de Europa, quizá del mundo", dijo el técnico del Rangers, Advocaat. “Si ves a [Gabriel] Batistuta, a veces no se le ve en 90 minutos, pero marca dos goles. Larsson tiene incluso más, porque además de ser un buen jugador y goleador, tiene una capacidad de trabajo tremenda".