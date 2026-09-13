La reacción de Forlán, eso sí, fue contenida. Aquello era simplemente un punto de partida para el internacional uruguayo tras un difícil periodo de adaptación, como él mismo admitiría más tarde: "Tuve que adaptarme a la Premiership y a una cultura diferente. Además, a veces no juego demasiado tiempo y en esas ocasiones es más importante controlar el balón que marcar más goles. La presión es personal, pero confío en que los goles llegarán. Habría sido mejor marcar ese gol tras una jugada, pero igualmente cuenta".

Acabaría dándose la razón a sí mismo y a Ferguson. Forlán no logró ver puerta en los siete siguientes partidos del United en todas las competiciones, pero fue titular por segunda vez en la Premier League esa temporada el 26 de octubre, y rescató un punto vital para su equipo contra el Aston Villa.

El Villa tenía un gol de ventaja cuando se entró en los últimos 13 minutos en Old Trafford y no parecía haber demasiado peligro cuando Mikael Silvestre recogió el balón en el lado más alejado del área, con un mar de defensores por delante. Sin embargo, el francés logró sacar un centro para un inexplicablemente desmarcado Forlán, que desvió de forma brillante un cabezazo a la escuadra ante el impotente portero del Villa Peter Enckelman, poniendo fin a sus nueve meses de espera para su primer gol en la Premier League.

Esta vez, Forlán fue mucho más efusivo, quitándose la camiseta en la que se convertiría en una celebración de marca registrada. Al parecer sin saber muy bien dónde dirigir su energía, también corrió hacia los aficionados del Villa en la grada visitante en lugar de hacia la afición local, un error comprensible después de 23 partidos de la Premier League sin un gol en jugada.

El United recibió al Southampton la semana siguiente y, pese a que Ferguson devolvió a Forlán al banquillo, volvería a tener la última palabra en el partido. Con apenas cinco minutos por jugarse y el marcador empatado 1-1, Juan Sebastian Veron habilitó a Forlán a unos 23 metros de la portería, y este dio dos toques para acomodarse antes de soltar un disparo imparable que superó al guardameta del Southampton Annti Niemi en un abrir y cerrar de ojos.

Fue un momento sublime que llevó a un Forlán cargado de adrenalina a volver a mostrar el pecho al descubierto, pero después llegó uno ridículo. Al parecer confundido por las equipaciones de doble capa de Nike para el United aquella temporada, tuvo problemas para volver a ponerse la camiseta y, cuando se reanudó el partido, fue con todo para recuperar el balón mientras la sostenía en las manos.

"Estaba intentando ponérmela otra vez rápido, pero a veces cuando tienes prisa, las cosas tienden a empeorar", dijo Forlán al ser preguntado por el incidente. "No sé si volveré a hacerlo. Tendremos que verlo cuando ocurra". Como jugador emocional que se guiaba por el instinto, no tardaría en dejarse llevar de nuevo.