Cómo convencer a Argentina de su grandeza se convirtió en la batalla más dura de Lionel Messi
El día que todo purista del fútbol temió durante tanto tiempo por fin ha llegado. Después de 21 años, y de un récord con la selección de 207 partidos y 127 goles, Lionel Messi se ha retirado oficialmente de la selección argentina.
«Es una decisión que me duele en el alma, pero sé que ha llegado el momento», dijo el jugador de 39 años en un emotivo comunicado. «Puedo decir con seguridad que siempre lo di todo, no solo en estos últimos años, cuando ganamos todo, sino también antes, y siempre luché y lo di todo por la camiseta, para daros alegría y haceros sentir orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables. Me voy con la satisfacción y el orgullo de haberles dado, junto a mis compañeros, momentos con los que soñábamos. ¡Os quiero! Le doy gracias a Dios por hacerme argentino».
Messi también confirmó que escribió el comunicado dos días después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de 2026, y dijo que la muerte de su padre, Jorge, el 8 de agosto, le hizo sentirse «más convencido que antes». Tras el fallecimiento de Jorge, Messi admitió que tenía «serias dudas» sobre seguir jugando «mucho más tiempo», así que no es una noticia inesperada, pero aun así duele.
Este es el final de una carrera internacional verdaderamente singular. Messi llevó como capitán a Argentina a conquistar el Mundial en 2022 y a enlazar triunfos en la Copa América en 2021 y 2024, haciendo honor en el proceso al legado de Diego Maradona. La mayoría ya consideraba a Messi el mejor futbolista de todos los tiempos antes del cambio de década por sus hazañas sobrehumanas en el Barcelona, pero desde entonces también se ha ganado a sus detractores más feroces con sus colosales actuaciones con la venerada camiseta de la Albiceleste.
De forma desconcertante, una parte muy importante de ellos procedía de su propio país. Los aficionados argentinos no terminaron de entregarse a Messi hasta que alcanzó sus años de veterano, e incluso estuvieron cerca de empujarlo a una retirada mucho más prematura. Su relación acabó siendo simbiótica, pero los fieles argentinos fueron los últimos en verlo como el genio inimitable que siempre fue.
Enfrentarse al Barcelona
Messi debutó con la selección en 2005, con 18 años y cara de niño, en un amistoso contra Hungría, y fue expulsado de forma muy sonada instantes después de entrar al campo por golpear a un rival con el brazo de manera fortuita. Fue un falso arranque extraordinario, pero no hizo nada por frenar el ascenso de Messi hasta la cima, ya que al año siguiente se convirtió en el jugador más joven en representar y marcar con Argentina en el Mundial de Alemania. En la Copa América de 2007, Messi fue elegido mejor jugador joven del torneo por su papel en el camino de Argentina hasta la final, donde finalmente cayó por 3-0 ante su eterno rival, Brasil.
El primer gran éxito del diminuto atacante con Argentina llegó después en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín, aunque solo tras una larga saga sobre su participación. El calendario de los Juegos coincidía con las rondas previas de la Champions League del Barcelona, lo que provocó tensiones entre el club y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que solo se disiparon tras la intervención del nuevo entrenador en el Camp Nou: Pep Guardiola.
«Pep fue fenomenal conmigo porque nadie quería que fuera a los Juegos Olímpicos con la selección, pero yo quería ir. Fue él quien me dio permiso», dijo Messi. «Recuerdo que estábamos en la pretemporada en Italia y después de un amistoso contra la Fiorentina, me agarró y me dijo: “Quieres ir, ¿no?”. Yo dije que sí».
La pasión de Messi por su país quedó patente desde el primer partido, en el que marcó un bonito gol en la victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil, controlando un balón largo de Juan Roman Riquelme y deshaciéndose de su marcador antes de definir. Después dejó otro momento mágico en el cruce de cuartos de final de Argentina contra Países Bajos, al finalizar con calma desde cerca tras interceptar un pase suelto y dejar atrás a dos defensores y al portero neerlandés.
La Albiceleste acabó imponiéndose en ese partido por 2-1 en la prórroga y se tomó una dulce revancha ante Brasil por la derrota en la Copa del año anterior con un triunfo por 3-0 en semifinales, que preparó una final contra la sorprendente Nigeria. Messi volvió a tener un impacto decisivo, girándose con inteligencia en el centro del campo antes de dejar a Angel Di Maria solo ante el portero, y el exjugador del Real Madrid hizo el resto con una deliciosa vaselina, que resultó suficiente para dar a Argentina las medallas de oro.
Messi iluminó el torneo y el público argentino mostró un profundo agradecimiento por su decisión de ir en contra de los deseos de quienes le pagaban en el Barça y asumir un papel protagonista en los Juegos. En aquel momento, existía una confianza generalizada en el país sudamericano en que Messi se convertiría en el heredero definitivo de Maradona, pero la dinámica cambió drásticamente durante los ocho años siguientes.
Fracaso bajo Maradona
En noviembre de aquel año, Messi y Maradona pasaron a ser jugador y entrenador. La AFA recurrió al icono del Mundial de 1986 para llevar a la selección hacia adelante tras la dimisión de Carlos Bilardo, apenas dos meses después de que hubiera criticado públicamente a Messi por su supuesta actitud centrada únicamente en sí mismo en el Barcelona.
Maradona dijo: «A veces Messi juega para Messi. Se siente tan superior que se olvida de sus compañeros». Messi intentó rebajar la tensión en una entrevista posterior con La Gazzetta dello Sport, al insistir en que «fueron cosas que se dijeron en un momento de calentón» y que se sentía «apreciado» por Maradona. Pero el daño ya estaba hecho; Maradona había sembrado una semilla de duda sobre la mentalidad de Messi en la mente de los aficionados de Argentina.
Riquelme le cedió a Messi el dorsal 10 tras su retirada en marzo del año siguiente, y Maradona construyó la Argentina en torno a la superestrella del Barcelona, que ganó el primero de sus ocho Balones de Oro más tarde ese mismo año, de cara al Mundial de 2010. Messi estaba en el mejor momento de sus primeros años cuando el torneo arrancó en Sudamérica, lleno de confianza tras una campaña de 47 goles con el Barça, pero la suerte le dio la espalda.
Argentina ganó todos sus partidos de grupo, marcó siete goles y encajó solo uno, antes de derrotar a México por 3-1 en los octavos de final, y Messi estuvo en el centro de todo en un rol de falso nueve. Promedió seis regates completados por partido y surtió a Gonzalo Higuain y Carlos Tevez de un servicio constante de clase mundial, llevándose el premio al mejor jugador del partido por una actuación especialmente deslumbrante en la victoria por 2-0 ante Grecia, que le vio lucir por primera vez el brazalete de capitán con Argentina.
Sin embargo, Alemania dejó al descubierto en cuartos de final los evidentes fallos del plan de juego de Maradona. Argentina se vio completamente superada en una humillante derrota por 4-0, en la que Messi quedó atrapado muy atrás y anulado por el marcaje mientras Alemania dominaba la batalla en el centro del campo.
Maradona colocó de forma extraña a Nicolas Otamendi como lateral derecho, y Lukas Podolski y Thomas Muller aprovecharon como era previsible su falta de velocidad, mientras Javier Mascherano tuvo que abarcar todo el ancho del campo como único centrocampista defensivo de Argentina. Fue un desastre que dejó al descubierto la experiencia casi inexistente de Maradona como entrenador, y la AFA puso fin a su etapa tras la eliminación del equipo.
Y, sin embargo, pese a crear 16 ocasiones, acumular 29 disparos y estrellar cuatro balones en la madera, fue Messi quien cargó con la mayor parte de la culpa por el fracaso de Argentina. Como no marcó, algunos aficionados lo vieron como un blanco fácil, hasta el punto de apodarle «El Catalán», dando a entender que su lealtad pertenecía al Barcelona y no a Argentina, y señalaron que no cantaba el himno nacional antes de los partidos como prueba de su desconexión en la escena internacional. Todo eso fue tremendamente injusto, pero la situación no haría más que empeorar.
«Destrozado» en casa
Messi tampoco marcó ni un solo gol en la Copa América de 2011. Argentina decepcionó como anfitriona del torneo desde el primer momento bajo las órdenes del nuevo seleccionador, Sergio Batista: primero sufrió para empatar 1-1 contra Bolivia y después firmó un empate sin goles con Colombia. Messi y sus compañeros fueron despedidos con abucheos tras este último partido en el estadio Estanislao López de Santa Fe.
De forma reveladora, antes del saque inicial, el speaker del estadio concluyó las presentaciones de la selección argentina diciendo: "Con el número 10, el mejor del mundo, Lionel Messi. Y con el número 11, el jugador del pueblo, Carlos Tevez". No importaba lo talentoso que fuera Messi, todavía no se había ganado la aceptación de su gente.
El canterano de La Masia fue el artífice de la victoria de Argentina por 3-0 ante Costa Rica en su último partido de la fase de grupos, repartiendo dos asistencias, pero pronto cayó en el olvido. El equipo de Batista empató 1-1 tras la prórroga contra Uruguay en cuartos de final y acabó perdiendo 5-4 en la tanda de penaltis. Messi lo dio todo, asistiendo a Higuaín en el gol del empate con un centro soberbio y marcando su penalti en la tanda, pero no pudo ocultar la fragilidad colectiva de Argentina.
Eso ya era visto como una crisis en toda regla por la gente del país y, una vez más, Messi fue el principal chivo expiatorio. Le pasó factura, tal y como reveló el exguardameta de Argentina y Getafe Oscar Ustari, que se perdió el torneo por lesión, después de visitar la ciudad deportiva del equipo en Ezeiza para consolar al grupo.
"Lo vi como nunca lo había visto, destrozado", contó Ustari a Mundo Deportivo. "Cuestionar a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero puedo decirte que lo vi llorando como un bebé por lo que estaba pasando en la selección".
«Mucha rabia»
Alejandro Sabella tomó las riendas del banquillo poco después de la Copa América y le dio a Messi un impulso inmediato al nombrarlo nuevo capitán permanente de Argentina. La leyenda del Barcelona marcó 23 goles en sus primeras 25 apariciones como capitán, incluidos 12 en 2012, con lo que igualó el récord de Gabriel Batistuta de más tantos en un mismo año natural con la Albiceleste, teniendo como actuación más destacada un impresionante hat-trick en una victoria amistosa por 4-3 sobre Brasil.
Sabella desplazó a Messi desde una posición en banda a un rol libre de mediapunta por detrás de Higuaín y Sergio Agüero, lo que le permitió dirigir y finalizar ataques a voluntad, al tiempo que implantó un agresivo sistema de contraataque que convirtió a Argentina en una potencia de cara al Mundial de 2014 en Brasil.
Messi arrancó el torneo como un poseso, marcando cuatro de los seis goles de Argentina en la fase de grupos y firmando la asistencia del gol de la victoria de Di María en la prórroga contra Suiza en octavos de final. También fue el hombre clave en las victorias sobre Bélgica y los Países Bajos, mientras Argentina se abría camino hasta su primera final de un Mundial desde 1990, pero acabó atascándose ante la Alemania de Joachim Low.
Alemania conquistó el trofeo gracias a un gol de la victoria en la prórroga de Mario Gotze, dejando a Messi desolado. Recibió el premio de consolación del Balón de Oro como mejor jugador del torneo, pero no fue una elección popular porque no marcó en las eliminatorias, y hasta el propio Maradona salió a cuestionar la decisión.
«No está bien que alguien gane algo que no debería haber ganado solo por algún plan de marketing», dijo. Aquella fue una acusación escandalosa que no se ajustaba a la realidad. Aunque cualquiera de Muller, James Rodríguez o Arjen Robben también habría sido merecedor del premio, Messi fue un justo ganador porque sostuvo a Argentina con su impresionante creatividad.
Se puso demasiado el foco en su decepcionante actuación en la final y en su incapacidad para convertir una ocasión de oro al inicio de la segunda parte. Messi estaba desconsolado, como contó a Diario AS: «Ahora mismo no me importa nada. Quería llevarle el Mundial a Argentina para toda la gente. Llegamos a la final, mientras que otros argentinos no pasaron de los cuartos de final. Pero estamos decepcionados por no haber ganado este partido. Hay mucha rabia».
Punto de ruptura
Messi se rehízo de forma espectacular a nivel de clubes, al conquistar su segundo triplete de Liga, Champions League y Copa del Rey con el Barcelona. Formando un tercio de un tridente ofensivo imparable junto a Luis Suarez y Neymar, Messi firmó un total de 86 goles y asistencias en todas las competiciones, lo que llevó al entonces técnico del Barça, Luis Enrique, a afirmar que el argentino es «de otra dimensión».
Eso sí, esos logros descomunales dejaron a Messi muy expuesto a las críticas en la Copa América de 2015. Lideró a Argentina hasta otra final, pero Chile dio la gran sorpresa para hacerse con el trofeo tras una tanda de penaltis y, aunque Messi recibió otro reconocimiento como Jugador del Torneo, solo marcó una vez en seis partidos.
Maradona volvió a echar sal en la herida. «Es lógico que haya recibido críticas, es fácil de explicar», dijo a Ole. «Tenemos al mejor jugador del mundo, que va y le marca cuatro goles a la Real Sociedad, y luego viene aquí y no toca la pelota. Te quedas diciéndote a ti mismo: "¡Maldita sea!, ¿eres argentino o sueco?"»
Messi también fue señalado por su propio abuelo, Antonio Cuccitini, que dijo a Radio Casilda: «Algo de él estuvo ahí. Pero en los últimos tres partidos estuvo mal. Estuvo vago». Él y Argentina, dirigidos en aquel momento por Gerardo 'Tata' Martino, tuvieron la oportunidad de redimirse casi de inmediato un año después, ya que la Copa América se volvió a disputar como una excepción puntual al ciclo habitual de cuatro años para celebrar el 100 aniversario de la CONMEBOL y la creación del torneo en 1916.
Eso sí, Maradona no estaba entre quienes esperaban un desenlace distinto. «Es una muy buena persona, pero no tiene personalidad», dijo Maradona apenas unos días antes del gran inicio en Chile. «Le falta carácter para ser un líder». Pese a más palabras innecesariamente duras de su ídolo de toda la vida, Argentina alcanzó su tercera final en otros tantos años al ganar sus primeros cinco partidos, incluida una demolición por 4-0 de la USMNT en semifinales en la que Messi vio puerta con un asombroso lanzamiento de falta desde 27 metros para convertirse en el máximo goleador histórico de su país.
Ese fue uno de los cinco goles que Messi marcó en el torneo, pero el equipo de Martino volvería a sucumbir ante Chile, la anfitriona del campeonato, otra vez en la gran final. Igual que en 2015, Argentina y Chile empataron 0-0 tras 120 minutos, y La Roja se impuso en los penaltis. Esta vez, sin embargo, Messi no convirtió su lanzamiento como primer ejecutor de Argentina en la tanda, enviando el balón muy por encima del larguero.
El capitán rompió a llorar desconsoladamente al final del partido, en unas escenas difíciles de ver. Había llegado a su límite, y después llegó un anuncio que sacudió al mundo. «Para mí, la selección se ha acabado. He hecho todo lo que he podido. Duele no ser campeón», dijo Messi a un grupo de periodistas. «Creo que esto es lo mejor para todos».
Campaña nacional
Sin embargo, después ocurrió algo aún más inesperado. A lo largo de las seis semanas siguientes, el público argentino tomó conciencia de la realidad de la vida sin Messi.
Argentina no tenía un equipo repleto de superestrellas. Más allá de Aguero y Di Maria, había una falta de talento diferencial en la plantilla, y sacar a Messi de la ecuación generaba visiones de un futuro sombrío.
Su anuncio también puso en perspectiva cuánto había logrado Argentina en un espacio de tiempo tan corto. Se quedó dolorosamente cerca de una tercera corona mundialista y disputó finales consecutivas de la Copa América, pasando largos periodos en lo más alto del Ranking Mundial de la FIFA en 2015 y 2016. Estuvo dolorosamente cerca de recuperar la grandeza de la era 1978-1990, y fue Messi quien inspiró al equipo para alcanzar esas cotas vertiginosas.
A medida que crecía la ansiedad, comenzó una campaña a nivel nacional para hacer cambiar de idea a Messi. El entonces presidente argentino, Mauricio Macri, llamó personalmente a Messi. El alcalde de Buenos Aires presentó una estatua del delantero del Barcelona en la ciudad. Las señales digitales de tráfico de toda la red de metro y de las calles se modificaron para mostrar el mensaje: "No te vayas, Lio" (No te vayas, Leo). Miles de aficionados acudieron al monumento del Obelisco, en la ciudad, para corear por el regreso de Messi bajo una lluvia torrencial.
Fue un movimiento que unió a todo el país. Messi también recibió una carta de una estrella de la cantera de River Plate de 15 años llamada Enzo Fernandez. El joven, que desde entonces se ha convertido en una parte importante de la historia de Messi, le rogó que se lo replanteara, pero también expresó su furia por las expectativas "ridículas" que se habían depositado sobre sus hombros.
Fernandez tenía toda la razón. Messi también había sido menospreciado y castigado por quienes se negaban ciegamente a reconocer su dedicación y su increíble regularidad. Edgardo Bauza sustituyó a Martino como seleccionador en agosto y voló a Barcelona para reunirse cara a cara con Messi y dejarle claro que quería que siguiera siendo la cara visible de la selección nacional y que el siguiente capítulo de su trayectoria con Argentina podía ser mucho más brillante.
Sin resurgimiento inmediato
Al final, sin embargo, Bauza no necesitó ser demasiado persuasivo, porque Messi había empezado a tener dudas. Dio marcha atrás en su retirada tras la reunión y dijo en un comunicado difundido por La Nacion: "Veo que hay muchos problemas en el fútbol argentino y no pretendo crear uno más. No quiero causar ningún daño, siempre he intentado hacer justamente lo contrario, ayudar en todo lo que pueda.
"Tenemos que arreglar muchas cosas en el fútbol argentino, pero prefiero hacerlo desde dentro y no criticar desde fuera. El día de la última final se me pasaron muchas cosas por la cabeza y pensé seriamente en irme, pero quiero demasiado a este país y a esta camiseta. Estoy agradecido a toda la gente que quería que siguiera jugando con Argentina, ojalá podamos darles pronto algo por lo que alegrarse".
Messi por fin sintió el cariño que siempre había merecido de los aficionados de Argentina. Sin embargo, su regreso no trajo de inmediato el éxito que tanto ansiaban. Bauza fue destituido en abril de 2017 después de lograr solo tres victorias en ocho partidos de la fase de clasificación para el Mundial. Jorge Sampaoli llegó para enderezar el rumbo, pero el equipo seguía sin una identidad clara, y puede que no hubiera llegado a Rusia 2018 de no ser por una actuación milagrosa de Messi contra Ecuador, con el rosarino marcando los tres goles en una tensa victoria por 3-1.
Las comparaciones con Maradona también siguieron persiguiendo a Messi. En la antesala del Mundial de 2018, el exdelantero argentino Gabriel Batistuta explicó por qué nunca pondría a Messi en la misma consideración. Lo dijo a Corriere dello Sport: "Diego fue el más grande de todos. Representa a un argentino en muchas cosas, no solo en el fútbol. Tiene carisma. Tiene talento y fantasía poco comunes. Messi, aunque técnicamente sea igual o más, no tiene más carisma del que tenía Maradona. Diego podía dar vida a todo el estadio".
Argentina estuvo sorprendentemente mal en Rusia, y solo logró superar la fase de grupos tras un empate 1-1 con Islandia, una dolorosa derrota por 3-0 ante Croacia, y acabó cayendo por 4-3 contra Francia en octavos de final. Messi dio dos asistencias en el partido ante Francia y marcó un gol brillante en la única victoria de Argentina en el torneo, contra Nigeria, pero en líneas generales pareció desubicado, con el exinternacional y excompañero de selección Pablo Zabaleta diciendo a BBC Sport: "Ver a Leo tan estresado y tan infeliz en este Mundial fue realmente preocupante. Es mi amigo y sentí mucha pena por él. Es muy inusual verlo así, pero era una señal de lo que estaba pasando por su cabeza. Hay una presión enorme sobre él porque la gente espera demasiado".
Comienza la transformación
Como era de esperar, Maradona también se vio obligado a pronunciarse sobre el último capítulo frustrante del recorrido de Messi con Argentina. «No endiosemos más a Messi», dijo a Fox Sports aquel octubre. «Es Messi cuando juega en el Barcelona. Messi es Messi cuando se pone esa camiseta, y es otro Messi con Argentina. Es un gran jugador, pero no es un líder. No sirve de nada intentar hacer un líder de un hombre que va al baño 20 veces antes de un partido».
Maradona dio marcha atrás días después, volvió a llamar a Messi «el mejor del mundo» y aseguró que «la amistad que tengo con Lionel es mucho más grande de lo que todos vosotros [periodistas] podéis escribir», en un intento de disculpa bastante débil. El ‘Golden Boy’ de la Albiceleste murió en 2020 y, por lo tanto, nunca tuvo que tragarse sus palabras originales. Pero Messi demostró que estaba equivocado.
Sampaoli fue destituido sin miramientos tras el Mundial de 2018 en medio de informaciones sobre una revuelta en el vestuario, y llegó su ayudante, Lionel Scaloni, inicialmente de forma interina. Hubo cierto rechazo al nombramiento de Scaloni porque nunca antes había trabajado como primer entrenador y la plantilla necesitaba una sacudida seria.
Pero Scaloni pronto acalló a los escépticos y forjó vínculos profundos con los jugadores que condujeron a una transformación sin precedentes. Muy consciente de su importancia, dedicó más tiempo a Messi y llamó de inmediato al capitán de Argentina para exponerle sus planes. Además, incluyó con inteligencia a Pablo Aimar en la llamada, sabiendo que el excentrocampista de River y Valencia era el ídolo de Messi cuando crecía.
Mientras que seleccionadores anteriores parecían exigir que Messi lo hiciera todo con Argentina, Scaloni construyó una estructura que le permitía conservar energía. Dispuso un bloque medio compacto en lugar de una presión de alta intensidad y adaptó el sistema en función del rival.
Fue un enfoque flexible que convirtió a Argentina en un verdadero equipo. Scaloni no alcanzó el objetivo en su primer torneo, la Copa América de 2019, pero Argentina acabó tercera y hubo señales positivas más que suficientes para convencer a la AFA de ofrecerle un contrato permanente en otoño.
Rompiendo la barrera mental
Todo cambió para Messi en la Copa América 2021 en Brasil. Argentina arrasó hasta conquistar su primer gran título en 28 años, con Messi terminando como máximo goleador compartido con cuatro tantos y repartiendo más asistencias que cualquier otro jugador (cinco). También ganó una parte del premio al Mejor Jugador junto a Neymar, que tuvo la mala fortuna de acabar en el lado perdedor tras una actuación deslumbrante en la final con Brasil.
Ese fue el momento en que Messi, y la selección argentina en su conjunto, rompieron la barrera psicológica. «Tengo la tranquilidad de haber conseguido el sueño que se me negó tantas veces», dijo en una entrevista posterior con ESPN. «Fue como un sueño, un momento espectacular.
Messi también habló con franqueza sobre el ruido externo que había marcado su carrera con Argentina hasta ese momento. «Una parte de los medios nos trataba como fracasados, diciendo que no sentíamos la [responsabilidad] de llevar la camiseta, que no debíamos estar en la selección», dijo.
«Intentamos ser campeones antes, éramos los primeros en querer serlo. Es muy difícil ganar un Mundial o una Copa América. En aquel momento no valoraban lo que hicimos, solo ponían el énfasis en el hecho de que no logramos el objetivo. Lo importante es sentirte satisfecho de haberlo dado todo... por suerte, la última vez [final] fue diferente».
Argentina siguió montada en la ola con una cómoda fase de clasificación para el Mundial, sellando su billete para Catar 2022 con cinco partidos de margen, y desmanteló a la campeona de la Eurocopa 2020, Italia, en la Finalissima de Wembley, con Messi y Di Maria desatados.
Su increíble racha de 36 partidos invicta terminó en el primer encuentro del Mundial con una sensacional derrota por 2-1 ante Arabia Saudí, pero esta nueva y mejorada versión de Argentina estaba preparada para afrontar los contratiempos y, algo aún más crucial, el país se unió a ella en lugar de echársele encima. Lo que vino después convirtió a Messi y a su elenco de apoyo en inmortales.
Salir de la sombra de Maradona
Con 34 años, Messi sencillamente ya no podía pegarse las palizas de antes. Pero no pasaba nada, porque jugadores como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernandez duplicaron su ritmo de trabajo en el centro del campo para que Messi pudiera explotar cuando más importaba.
Sencillamente no había forma de frenar a Messi en esos momentos; desde su gol de la victoria de larga distancia contra México hasta asistencias candidatas a las mejores del siglo frente a Países Bajos y Croacia, dio a los aficionados una clase magistral en cada uno de los cinco partidos de Argentina tras la derrota ante Arabia Saudí. Sin embargo, guardó lo mejor para la final, en la que marcó un doblete en un trepidante empate 3-3 contra Francia después de la prórroga y convirtió un penalti vital en la posterior tanda, que Argentina ganó por 4-2.
Messi recibió su segundo Balón de Oro del torneo, un premio más que merecido por sus 10 contribuciones de gol, y cerró de una vez por todas el debate sobre el GOAT. Completó el fútbol.
El notable cambio en su comportamiento en la Copa América también se trasladó a Qatar. Antes más cerrado, Messi se convirtió en un compañero más sociable y en un impresionante líder motivacional antes de los partidos más importantes de Argentina. El resto del vestuario le rendía culto y estaba dispuesto a ir a la guerra en su nombre.
Este nuevo espíritu de «nosotros contra el mundo» también se trasladó a la grada. Ya no había motivos para cuestionar la implicación emocional de Messi ni su disposición para pelear. Maradona sigue siendo considerado por muchos de los que vivieron sus mejores años como el único y verdadero «Dios» de Argentina, pero Messi había salido de su sombra para siempre.
Su estatus como uno de los hijos predilectos de Argentina volvió a crecer tras la exitosa defensa del título de la Copa América por parte del equipo en 2024 y su apasionante camino hasta la final del Mundial de este verano. Messi cumplió 39 años en Norteamérica, pero aun así marcó ocho goles y dio otros cuatro, y debería haber recibido su tercer Balón de Oro del torneo por delante del ganador final, Rodri.
Argentina se desacreditó con una horrible muestra de antifútbol en su derrota por 1-0 ante España en la final, y Messi nunca logró entrar en el partido. Fue una forma triste de despedirse del fútbol internacional, pero los recuerdos de cómo destrozó a Inglaterra en las semifinales, su hat-trick contra Argelia y su golazo contra Egipto perdurarán mucho más tiempo.
«Ahora solo seré uno de vosotros»
Convencer a los aficionados argentinos de su grandeza fue la batalla más dura de Messi. Pero la manera en que lo consiguió, y el vínculo incondicional que forjó con ellos al final, le habrá proporcionado tanta satisfacción como cualquiera de los trofeos que ha ganado.
«Gracias por todo el cariño de estos últimos 20 años», añadió Messi en su mensaje de retirada. «Voy a echar muchísimo de menos escucharos desde el campo. Ahora seré solo uno más de vosotros, siempre animando y apoyando desde la banda». Siempre será uno de ellos.
Ahora se vivirá un periodo de luto en toda Argentina mientras el país asimila la pérdida de su figura de referencia de la era moderna. Su ausencia afectará a jóvenes y mayores, tal y como informó The Guardian, que compartió una reacción especialmente conmovedora de un aficionado argentino de 86 años: «Me has dado las mayores alegrías de mi vida. Estarás en mi corazón hasta el día en que me muera».
La afición argentina será ahora la gran admiradora de Messi en la distancia mientras apura sus días como jugador en la MLS con el Inter Miami. Ha sido fascinante ver cómo evolucionaba su relación, y un privilegio presenciar durante tanto tiempo la magia inigualable de Messi con la camiseta de Argentina.
«Gracias por absolutamente todo», dijo Leandro Paredes en respuesta al anuncio de Messi. «Eres y siempre serás el mejor de todos los tiempos». Sería muy difícil encontrar a alguien en cualquier parte del mundo que no comparta ese sentimiento, especialmente en Argentina.