Cómo convencer a Argentina de su grandeza se convirtió en la batalla más dura de Lionel Messi

El día que todo purista del fútbol temió durante tanto tiempo por fin ha llegado. Después de 21 años, y de un récord con la selección de 207 partidos y 127 goles, Lionel Messi se ha retirado oficialmente de la selección argentina.

«Es una decisión que me duele en el alma, pero sé que ha llegado el momento», dijo el jugador de 39 años en un emotivo comunicado. «Puedo decir con seguridad que siempre lo di todo, no solo en estos últimos años, cuando ganamos todo, sino también antes, y siempre luché y lo di todo por la camiseta, para daros alegría y haceros sentir orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables. Me voy con la satisfacción y el orgullo de haberles dado, junto a mis compañeros, momentos con los que soñábamos. ¡Os quiero! Le doy gracias a Dios por hacerme argentino».

Messi también confirmó que escribió el comunicado dos días después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de 2026, y dijo que la muerte de su padre, Jorge, el 8 de agosto, le hizo sentirse «más convencido que antes». Tras el fallecimiento de Jorge, Messi admitió que tenía «serias dudas» sobre seguir jugando «mucho más tiempo», así que no es una noticia inesperada, pero aun así duele.

Este es el final de una carrera internacional verdaderamente singular. Messi llevó como capitán a Argentina a conquistar el Mundial en 2022 y a enlazar triunfos en la Copa América en 2021 y 2024, haciendo honor en el proceso al legado de Diego Maradona. La mayoría ya consideraba a Messi el mejor futbolista de todos los tiempos antes del cambio de década por sus hazañas sobrehumanas en el Barcelona, pero desde entonces también se ha ganado a sus detractores más feroces con sus colosales actuaciones con la venerada camiseta de la Albiceleste.

De forma desconcertante, una parte muy importante de ellos procedía de su propio país. Los aficionados argentinos no terminaron de entregarse a Messi hasta que alcanzó sus años de veterano, e incluso estuvieron cerca de empujarlo a una retirada mucho más prematura. Su relación acabó siendo simbiótica, pero los fieles argentinos fueron los últimos en verlo como el genio inimitable que siempre fue.