Cavan Sullivan, Mathis Albert y las cinco promesas más ilusionantes de la USMNT a seguir en el stage de otoño
Un vistazo rápido a la convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos resulta algo impactante. Cuenta con 13 jugadores sin internacionalidades y ocho adolescentes. La primera concentración posterior al Mundial siempre marca el inicio de un nuevo capítulo, pero, al convocar a tantas jóvenes promesas, el seleccionador Mauricio Pochettino está empezando a escribir lo que parece un libro completamente nuevo.
Hay razones para ello, por supuesto, y la principal es que esta es una ventana de cuatro partidos, lo que da a Pochettino y a su cuerpo técnico el máximo tiempo posible para conocer a las nuevas incorporaciones de su equipo. También permite a los miembros más jóvenes de la selección estadounidense disfrutar de una concentración más larga para adaptarse a la vida con el combinado, algo que siempre supone un gran salto respecto al nivel de club.
Los adolescentes de la selección masculina de Estados Unidos, en líneas generales, han estado rindiendo a gran nivel en sus clubes. Desde fenómenos de la MLS hasta estrellas emergentes que juegan en las mejores ligas del mundo, no falta talento adolescente en esta plantilla por primera vez. Esta concentración será inolvidable para ellos, por supuesto, pero también podría serlo para la selección, que podría recordar esta ventana como aquella en la que varias piezas clave dieron sus primeros pasos.
Entonces, ¿en qué adolescentes deberías fijarte? Aquí tienes cinco a los que no puedes perder de vista durante esta concentración de la selección masculina de Estados Unidos.
Cavan Sullivan
Ya acapara claramente los titulares, pero Sullivan sin duda merece ser destacado tanto por la expectación que arrastra desde hace tiempo como por su reciente rendimiento.
Es esto último lo que le ha metido en este equipo, y no se puede negar lo impresionante que ha sido. En los últimos seis partidos, Sullivan suma seis goles y dos asistencias, lo que le da argumentos de sobra para ser considerado el jugador más en forma de la MLS. Si comparas su currículum con el de cualquier otro jugador, está claro que se ha ganado esta convocatoria. El hecho de que tenga 16 años lo hace aún más impresionante.
Pochettino se apresura a señalarlo. También se apresura a señalar que su edad obliga a tener cierto nivel de cautela, aunque haya ilusión.
«Tenemos que hacer que siga creyendo de la manera en que lo está haciendo», dijo Pochettino, «pero también intentar mostrarle que realmente está a punto de trabajar duro y evolucionar porque todo consiste en crecer. Pero sí, creo que merece todos los elogios y merece estar con nosotros. Va a ser una gran oportunidad para nosotros de conocerlo».
Todos esperan que esta sea la primera de muchas oportunidades para un jugador que podría ser el futuro de la selección masculina de Estados Unidos.
Neil Pierre
Mientras el fútbol mundial sigue poniendo el foco en la importancia de las jugadas a balón parado, debe de ser bastante agradable contar con un adolescente del mismo tamaño que tus estrellas favoritas de la NBA.
Eso es lo que tiene la selección masculina de Estados Unidos con Pierre, de 2,01 m, que ha florecido junto a Sullivan en el Union. El central de 18 años ha marcado cuatro goles desde el Mundial, al tiempo que se ha consolidado como un defensor de MLS de pleno derecho en esas situaciones que no son de balón parado.
Cómo maneje la faceta defensiva del juego será lo que marque la diferencia, por supuesto, y Pierre sí tiene tanto el tamaño como el atletismo para ser un defensor de élite. Sin embargo, hay pocos jugadores de su tamaño a ese nivel por una razón, así que es lógico preguntarse si Pierre tendrá la movilidad necesaria para rendir ante los mejores de los mejores.
Si es así, es un talento de élite, uno capaz de ganar partidos para un equipo con su habilidad en cualquiera de las dos áreas. Esta concentración ofrecerá una gran perspectiva de cómo maneja todo lo demás, para bien o para mal.
Mathis Albert
«No importa lo grande o fuerte que seas, porque yo simplemente voy a hacer lo que sea, y espero y creo que funcionará. Si siento eso, entonces probablemente funcionará».
Eso es lo que Albert contó a GOAL el año pasado, y esa cita resume bastante bien su juego. El adolescente del Borussia Dortmund es un regateador sin miedo, y esa valentía le ha permitido llegar hasta el primer equipo del Dortmund. Está siguiendo los pasos de Christian Pulisic y Gio Reyna, y Albert es un talento tan ilusionante como lo fueron ambos durante su etapa en el Dortmund.
Dar el salto al primer equipo es, por supuesto, un paso importante, pero Albert lleva ya un tiempo moviéndose en ese nivel. Después de unirse al primer equipo del Dortmund para el Mundial de Clubes en 2025, la temporada pasada se convirtió en el estadounidense más joven en jugar en la Bundesliga, al participar con solo 16 años y 340 días. También fue recientemente titular en un partido de la DFB-Pokal con el Dortmund, que rechazó el interés de cesión por el adolescente debido a los planes del club con el primer equipo, según dijeron fuentes a GOAL.
De todos los jugadores concentrados, Albert es quien tiene menos experiencia en la élite. También puede que sea el de mayor potencial, y por eso está ahora con el grupo.
Adri Mehmeti
Las comparaciones con Sergio Busquets pueden ser precipitadas, pero si ves jugar a Mehmeti, se aprecia la visión. Hay un centrocampista refinado, aunque todavía solo tiene 17 años.
Bajo la tutela de la leyenda de la USMNT Michael Bradley, Mehmeti se ha convertido en una pieza fija del New York Red Bulls, llevando la batuta en el centro del campo pese a su edad. Mehmeti ya es increíblemente completo, con el centrocampista en el percentil 98 en toques, percentil 96 en duelos ganados, percentil 95 en entradas y percentil 98 en pases completados.
Todos esos números apuntan a aplomo, madurez y, en última instancia, muchísimo talento, por lo que podría ser la pieza central de la USMNT durante muchos años. También le ayudará poder aprender de otro producto de los Red Bulls, Tyler Adams, a lo largo de esta primera concentración. El aplomo de Mehmeti en el centro del campo de los Red Bulls le ha dado al joven de 17 años la oportunidad de aprender junto a Tyler Adams en su primera concentración con la USMNT.
Zavier Gozo
Hay una razón por la que el Crystal Palace acaba de pagar 15 millones de dólares por Gozo. Y es que tiene la capacidad para formar parte de su futuro, tanto a corto como a largo plazo.
El Palace parece dispuesto a llevar con calma la adaptación del ex del Real Salt Lake al equipo, pero Gozo ya ha debutado con el club tanto en la Premier League como en la Copa de la Liga. Aún es pronto para Gozo, que llegó al Palace este verano después de una campaña de explosión en la MLS que le valió ser nombrado All-Star de la MLS.
Lo más importante es que, como Albert, Gozo es un jugador que actúa en una posición en la que hace falta talento. Estados Unidos ha carecido de extremos durante buena parte de la etapa reciente, y la mejor posición de Gozo es la de extremo. También puede jugar como carrilero si Pochettino opta por esa vía, pero elija el camino que elija, Gozo es alguien que está preparado para explotar tanto en la selección como en un gran club de la Premier League.