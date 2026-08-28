Con Viktor Tsygankov, el Ajax ha apostado en la banda derecha por un tipo de extremo distinto. El ucraniano, zurdo, destaca sobre todo por su capacidad para crear ocasiones, asociarse y encontrar a compañeros en posiciones prometedoras. Para disponer de distintas armas, el Ajax busca en la otra banda un perfil complementario: un especialista rápido en el uno contra uno que pueda aportar amplitud y profundidad. Con Edvardsen, Ouazane y Gloukh, el Ajax ya cuenta con varias opciones para la banda izquierda, pero todavía falta un jugador con ese perfil específico.

Partiendo de esas premisas, el redactor invitado Peer Berwers ha buscado para Voetbalzone a cinco jugadores que podrían encajar en este perfil. Primero destaca a tres futbolistas que podrían rendir de inmediato, después a dos grandes talentos y, por último, a algunos nombres interesantes que merece la pena mencionar.

Obviamente, esto no es un informe de scouting completo, sino una introducción para el público general. Las cifras y los perfiles de los jugadores ofrecen sobre todo una primera idea de por qué estos futbolistas pueden ser interesantes para el Ajax. ¿Quieres saber más sobre algún jugador, echas en falta algún nombre o no estás de acuerdo con algo? Entonces, hazlo saber en los comentarios.