Zidane rompe la extraña maldición de Francia después de 32 años

Zinedine Zidane rompió una maldición histórica para Francia al lograr la victoria en su primer partido al frente del cuerpo técnico de los Bleus (1-0) frente a la anfitriona Turquía, en el encuentro que enfrentó a ambas selecciones la tarde del viernes, dentro de la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Con este triunfo, Zidane se convirtió en el primer entrenador de la selección de Francia en conseguir la victoria en su primer partido desde Aimé Jacquet, cuando dirigió a los Bleus a la victoria sobre Italia (1-0) en Nápoles, el 16 de febrero de 1994, con un gol del antiguo compañero de Zizou, Youri Djorkaeff.

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Desde el inicio de Jacquet con la selección francesa y hasta la llegada de Zidane, cinco entrenadores asumieron la dirección de los Bleus sin que ninguno de ellos lograra la victoria en su primer partido, según el diario francés "L'Équipe".

Roger Lemerre empató (2-2) con Austria en 1998, Jacques Santini (1-1) con Túnez en 2002, y Raymond Domenech con el mismo resultado ante Bosnia y Herzegovina en 2004.

Asimismo, Laurent Blanc perdió su primer partido frente a Noruega por (2-1) en 2010, y luego Didier Deschamps empató sin goles con Uruguay, en su primera aparición con la selección francesa en 2012.

El debut de Zidane encierra una paradoja especial, ya que Jacquet fue el entrenador que le dio su primera aparición internacional como jugador, cuando participó frente a la República Checa en agosto de 1994.







