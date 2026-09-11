A una semana de que el entrenador Zinedine Zidane anuncie su primera convocatoria con la selección de Francia, varios nombres han destacado dentro de la lista de jugadores que recibieron una preconvocatoria, con más de una sorpresa digna de mención.

En el calendario de partidos de la selección de Francia figuran cuatro enfrentamientos en la Liga de las Naciones de la UEFA: ante Turquía el 25 de septiembre, Bélgica el 29 del mismo mes, Italia el 2 de octubre y de nuevo Bélgica, pero esta vez en suelo francés, el 5 del mismo mes.

Resulta difícil imaginar que Zidane vaya a cambiar todos los cimientos establecidos por su predecesor Didier Deschamps, pero los primeros nombres que han empezado a aparecer en su lista preliminar ya dibujan algunos rasgos de sus intenciones.

El sitio Foot Mercato señaló que Esteban Lepaul recibió su primera preconvocatoria a la selección de Francia, tras su notable rendimiento con el Rennes.

Lepaul, de 26 años, fue el máximo goleador de la Ligue 1 la temporada pasada con 21 goles, y comenzó la temporada actual con el mismo alto nivel, después de marcar 3 goles en 3 partidos.

Esteban Lepaul nunca ha participado en las competiciones europeas, ya que esta temporada disputará su primera experiencia en la Europa League con el Rennes, pero sus niveles en la Ligue 1 lógicamente atrajeron la atención de Zidane.

Lepaul no fue el único en esta situación, pues Pablo Pagis, que a su vez carece de experiencia a nivel europeo, recibió su primera preconvocatoria a la selección de Francia, según el diario L'Équipe.

El extremo izquierdo, de 23 años y formado en la academia del Rennes, marcó 10 goles y dio 5 asistencias en la Ligue 1 la temporada pasada con el Lorient.

Pagis se incorporó al Paris FC durante el mercado de fichajes veraniego, donde ya ha logrado imponerse como jugador titular.

Dio una asistencia ante el Olympique de Marsella en la última jornada, durante el partido que terminó con victoria del Paris FC por 3-2, confirmando así el especial interés que Zidane presta a la Ligue 1.

Durante las últimas horas, se ha sabido que Ismaïlo Ganiou también recibió una preconvocatoria de Zidane, ya que el defensa del Lens se ha convertido en uno de los jugadores de confianza en la Ligue 1 en menos de un año, después de decidir en los últimos meses no continuar representando a la selección de Burkina Faso, con la que disputó un único partido internacional, para incorporarse a las filas de la selección sub-21 francesa.

A pesar de la feroz competencia en su posición, especialmente con Jeremie Frimpong, que continúa su llamativo ascenso con el Liverpool, el jugador, de 21 años, podría encontrar rápidamente un lugar entre los candidatos serios si logra confirmar su nivel durante su participación en la Champions League.

Asimismo, Andy Diouf, que ofrece niveles impresionantes desde el inicio de la temporada en la posición de extremo derecho con el Inter de Milán, recibió su primera preconvocatoria a la selección absoluta.

Queda ahora la pregunta: ¿logrará alguno de estos jugadores superar la fase de la preconvocatoria y conseguir un lugar en la lista definitiva?

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