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Traducido por

Zidane planea introducir cambios en la alineación de Francia

Belgium vs Francia
Belgium
Francia
UEFA Nations League A
Z. Zidane
Bélgica
Francia

La selección francesa logró la victoria sobre Turquía, la noche del viernes, por un resultado de 1-0, en el primer partido de Zinedine Zidane al frente del cuerpo técnico de los Bleus.

El sitio Foot Mercato informó de que la expedición de la selección francesa llegó a Bélgica este sábado, en preparación para disputar su segundo partido en la Liga de las Naciones de la UEFA ante Bélgica, pasado mañana lunes.

El técnico Zinedine Zidane podría introducir dos nuevos cambios en la alineación de los Bleus durante el enfrentamiento ante Bélgica.

Según el diario L'Équipe, Andy Diouf, que se quedó en el banquillo ante Turquía, podría tener la oportunidad de ser titular en la posición de lateral izquierdo, en lugar de Adrien Truffert, que ofreció una buena actuación en su segundo partido internacional.

En el centro del campo, Lucas Da Cunha también podría tener la oportunidad de participar, probablemente en la posición de pivote defensivo.

Tampoco se descarta que ambos jugadores participen durante el partido como suplentes, en su debut internacional, ante la intención de Zinedine Zidane de repartir los minutos de juego entre sus jugadores.

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