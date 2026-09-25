Zidane confirma la mala noticia sobre Mbappé: ¡volverá a Madrid!

La selección francesa logró una difícil victoria sobre Turquía por un gol a cero, en el primer partido de Zinedine Zidane al frente del cuerpo técnico de "Les Bleus" en la Liga de Naciones de la UEFA, pero el triunfo llegó a costa de su capitán Kylian Mbappé, quien sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que abandonar el terreno de juego antes de cumplirse una hora de partido.

Mbappé marcó el único gol del encuentro, antes de sufrir la lesión durante la misma jugada, en una dolorosa paradoja para el capitán de la selección francesa.

El delantero del Real Madrid intentó continuar en el campo después de eso, pero no pudo seguir jugando, y cayó dolorido mientras se dirigía hacia el vestuario.

Zidane confirmó tras el partido que Mbappé abandonará la concentración de la selección y regresará a Madrid, después de que el cuerpo técnico decidiera no arriesgarse a que participara.

El técnico francés dijo a la cadena "TF1" que el estado de su capitán "no es bueno", explicando que sufre una hiperextensión en la rodilla, y que los exámenes médicos determinarán la naturaleza de la lesión con mayor precisión.

Por su parte, la Federación Francesa de Fútbol anunció que Mbappé sufre una lesión en el tendón, lo que le impedirá participar con la selección durante el periodo restante del parón internacional.

En consecuencia, el capitán de Francia se perderá el duelo ante Italia, previsto para el viernes en el Stade de France, y tampoco participará en el viaje de la selección a Bélgica ni en su partido ante la selección belga el lunes siguiente.

La Federación Francesa deseó una pronta recuperación a Mbappé, expresando su esperanza de que regrese rápidamente a los terrenos de juego.