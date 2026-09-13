El francés Zinedine Zidane acaparó los focos durante el primer Gran Premio de Fórmula 1 que se disputa en la capital española, Madrid, tras mostrarse enormemente feliz dentro del circuito, pocos días antes de su primera aparición como nuevo entrenador de la selección de Francia.

Zidane afirmó que estaba ansioso por ver el circuito, y explicó: "Estoy muy contento. Tenía muchas ganas de ver el circuito, y lo vi ayer. A pesar de que es un circuito muy técnico, para mí, como aficionado a la Fórmula 1, es fantástico. Es maravilloso que podamos presenciar un Gran Premio aquí", en alusión a su vínculo con la capital española, donde reside.

Zidane ocupa el cargo de embajador del equipo Alpine desde 2023, y quiso enviar un mensaje a Pierre Gasly tras su primer puesto en la carrera de Monza la semana pasada, diciendo: "Le envié un mensaje rápido, y me alegré por él. Sé que conseguir el primer puesto es algo enormemente difícil, y cuando lo logras, debes sentirte orgulloso y feliz".

Una gran delegación del Real Madrid

La zona de boxes vivió una llamativa presencia de un buen número de estrellas del Real Madrid, después de que el equipo disputara la noche del sábado un enfrentamiento ante el Rayo Vallecano en la Liga española que terminó con victoria por 4-1.

Vinicius Junior, Federico Valverde, Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté y Aurélien Tchouaméni fueron algunos de los jugadores más destacados del Real Madrid que aparecieron en el circuito, y algunos de ellos incluso visitaron la zona de boxes del equipo Ferrari.

De esta delegación se ausentó Kylian Mbappé, mientras que la carrera contó también con la presencia de varias leyendas del Real Madrid, entre ellas Roberto Carlos, Luís Figo, Sergio Ramos y Dani Carvajal.

También acudió el español Rafael Nadal a seguir la carrera, en la que Kimi Antonelli se alzó con el primer puesto, logrando su octava victoria esta temporada con Mercedes, mientras que Max Verstappen y Lando Norris completaron el podio.

La participación española en el circuito no fue afortunada, después de que Fernando Alonso terminara la carrera en el decimoséptimo puesto, mientras que Carlos Sainz llegó en segunda posición.