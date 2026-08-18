Zian Flemming está en el radar de clubes neerlandeses, según informa el habitualmente muy fiable periodista británico Ben Jacobs. Sin embargo, hay mucha competencia en la lucha por Flemming.

El delantero del Burnley volvió a reivindicarse el pasado fin de semana. En el empate 2-2 contra el West Ham United, el atacante neerlandés firmó los dos goles de su equipo.

A pesar de que el técnico del Burnley, Nicky Hayen, quiere que Flemming se quede, parece que el exjugador de, entre otros, Ajax y Fortuna Sittard aún podría acabar cerrando un traspaso.

Según Jacobs, varios clubes de Países Bajos, Italia y Francia están interesados en el delantero. También se menciona con insistencia al Everton como posible destino.

Flemming jugó la temporada pasada con el Burnley en la Premier League. En la máxima categoría del fútbol inglés logró marcar once goles.

Sin embargo, eso no fue suficiente para lograr la permanencia con los The Clarets. Tampoco bastó para que Ronald Koeman lo incluyera en la convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.