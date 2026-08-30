Youri Regeer se va del Ajax

El Ajax está a punto de despedirse de Youri Regeer, según informa el Algemeen Dagblad. El club de Ámsterdam ha alcanzado un acuerdo con el Werder Bremen para la cesión del centrocampista de 23 años.

Se espera que el traspaso de Regeer al Bremen quede cerrado definitivamente en los próximos días. En el acuerdo de cesión también se incluirá una opción de compra, y hay cierta prisa porque el mercado de fichajes alemán cierra el martes, un día antes que el de Países Bajos.

Regeer fue todavía un habitual en el once inicial del Ajax en este año natural. Después de que el club buscara durante mucho tiempo sin éxito a un sucesor de Jordan Henderson, tuvo su oportunidad como mediocentro defensivo bajo los técnicos interinos Fred Grim y Oscar Garcia.

También con el nuevo entrenador Míchel Sánchez, Regeer siguió inicialmente en esa posición. Sin embargo, el centrocampista no logró convencer de forma constante, tras lo cual el Ajax incorporó finalmente el domingo a Sofyan Amrabat como el refuerzo deseado para el centro del campo.

La llegada de Amrabat deja el camino libre para la salida de Regeer. Probablemente jugó el jueves ante el FC Sion su último partido con el Ajax y tuvo que abandonar ese encuentro por enfermedad, por lo que se espera que también se pierda el partido a domicilio del domingo ante el Telstar.

Regeer pasó por las categorías inferiores del ADO Den Haag y del Ajax, pero no logró asentarse definitivamente durante su primera etapa en Ámsterdam. A través del FC Twente regresó al Ajax a principios de 2025 por 4,5 millones de euros, donde su contrato sigue vigente hasta mediados de 2029.

Además, Regeer probablemente no sea el único jugador que abandone el Ajax a corto plazo. El club también está cerca de alcanzar un acuerdo para la cesión de Maher Carrizo al FC Copenhague, después de que el argentino no lograra hacerse con un puesto fijo desde su llegada en invierno.