Youri Regeer es totalmente sincero sobre el Ajax

Youri Regeer ya no estaba en su sitio en el Ajax. Así lo afirma el mediocentro defensivo poco después de su llegada al Werder Bremen, donde el neerlandés fue presentado esta semana.

«No era feliz en el Ajax», dice Regeer sin rodeos en un acto de prensa del Werder Bremen. «Durante un año y medio se escribió que estaban buscando un nuevo número 6, que el Ajax no estaba contento. Por eso, para mí no fue una decisión difícil marcharme al Werder».

El Werder Bremen llevaba tiempo tras la pista del Regeer, de 23 años, pero no se lanzó hasta finales de agosto. Esto ocurrió tras una lesión de Jens Stage.

«Llevaba unas semanas sin saber nada de ellos, pero el domingo por la mañana me llamaron para decirme que el Bremen me quería. Entonces todo fue muy rápido. La forma en que la dirección del club me ve, eso sonó bien», reconstruye Regeer sobre las negociaciones con el club alemán.

El ex del Ajax no puede esperar para empezar en Bremen. «La Bundesliga es una de las mejores competiciones del mundo. Y si además miras la historia del Werder, para mí no fue una decisión difícil», asegura Regeer, encantado con su llegada al campeón de 2004.

Davy Klaassen jugó en el Werder Bremen entre 2018 y 2020 y ya le deseó mucha suerte a Regeer en el norte de Alemania. «Me dijo que el Werder Bremen era un gran club. Y que podía ponerme en contacto con él si necesitaba algo».

Regeer ha elegido el dorsal 44 en el Werder Bremen. «Había algunos números libres, pero no inmediatamente uno que me encajara. Entonces pensé qué número quería, y decidí coger el número que tenía cuando debuté en el fútbol profesional».