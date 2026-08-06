Los analistas de Voetbalpraat no verían extraño que el PSV llamara a la puerta del Ajax por Youri Baas. El defensa de 23 años corre el riesgo de quedarse fuera con el entrenador Míchel Sánchez.

El analista Marciano Vink lamenta esa situación. “No puede ser que Baas, que en las dos o tres últimas temporadas ha sido de los pocos que realmente se mantuvo en pie y que además siempre sacó al Ajax jugando desde atrás, ahora de repente haya quedado relegado. Eso me parecería raro”.

Baas tuvo problemas con su estado físico durante la pretemporada, por lo que Aaron Bouwman y Daley Blind forman actualmente la pareja de centrales. En las últimas semanas, por tanto, también se ha planteado la pregunta de si el Ajax podrá jugar dentro de poco con dos centrales zurdos.

El presentador Jan Joost van Gangelen propone a los analistas, de la nada, una idea muy picante. “Quizá el PSV todavía pueda llamar a la puerta del Ajax. Si de verdad se queda fuera...”

Anco Jansen se entusiasma. “¿Youri Baas al PSV? No me parecería una idea descabellada. En serio. ¡Jan Joost lo ha soltado así, sin más!”

Thijs Zwagerman también se suma. “Esto, por supuesto, nunca va a pasar, pero con Baas a veces me pregunto qué club extranjero lo va a fichar si no.”

En el Ajax, Baas tiene contrato hasta mediados de 2028. Según Transfermarkt, el zurdo tiene un valor de unos 20 millones de euros.