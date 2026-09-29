¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Yamal y Oyarzabal lideran el ataque de España; Modric, fuera del once de Croacia

España vs Croacia
España
Croacia
UEFA Nations League A
España
Croacia

Cumbre europea muy esperada

Luis de la Fuente, seleccionador de España, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse a Croacia, esta noche del martes, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección española había iniciado su andadura en la fase de grupos con una emocionante victoria ante Inglaterra por 3-2, colocándose líder del grupo con 3 puntos.

Por su parte, la selección croata llega al encuentro también con 3 puntos, después de vencer en la primera jornada a la República Checa por 2-1, ocupando el segundo puesto por diferencia de goles.   

La alineación de España fue la siguiente:

Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Fermín, Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal.

Por el otro lado, Slaven Bilić, seleccionador de Croacia, anunció la alineación de su equipo para el enfrentamiento, en la que no figuró la leyenda Luka Modrić.

La alineación de Croacia fue la siguiente:   

Livaković; Smolčić, Pongračić, Šutalo, Gvardiol, Perišić; Kovačić, Pašalić; Petar Sučić, Mišić; Beljo.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google