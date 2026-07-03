Yamal comenta el enfrentamiento con Ronaldo y el sueño de su infancia

Lamine Yamal, estrella de España, sueña con ganar el Mundial con el «Matador».

La selección española ya está en octavos tras ganar 3-0 a Austria y se medirá a Portugal.

En declaraciones a DAZN Football en X, Yamal afirmó: «No hay nada mejor que el Mundial; cuando un niño sueña con jugar al fútbol, sueña con hacerlo con su selección en esta competición, y aquí estoy».

Y añadió: «Mi objetivo es avanzar y hacer realidad mi sueño de ganar el Mundial con España».

“Estoy bien, me he recuperado y estoy al 100 %. Estoy listo para jugar cuando el entrenador me necesite, aunque debo seguir descansando y cuidándome”.

Y añadió: «¿Te gustaría jugar contra Cristiano? Sin duda, sería un placer jugar contra Ronaldo, pero lo único en lo que pienso es en ganar el partido».