Michael Olise se consolida como una de las jóvenes estrellas del fútbol europeo. En poco tiempo se ha vuelto imprescindible en el Bayern de Múnich y ya deja huella con la selección francesa.

Según medios, el Bayern quiere renovarlo a largo plazo tras su gran rendimiento y el interés de otros grandes europeos.

Según el periodista Nicolò Schira, el Bayern planea extender su contrato hasta 2031 y cerrará las negociaciones tras el Mundial de 2026.

Según Schira, el club le ofrecerá un importante aumento salarial que lo situaría como el segundo mejor pagado, solo por detrás de Harry Kane.

La decisión llega tras los rumores que vinculan a Oliès con Real Madrid y París Saint-Germain, lo que ha llevado al Bayern a acelerar su renovación. Su actual contrato vence en 2029, pero el club quiere asegurar cuanto antes la continuidad del jugador y mantener el núcleo del equipo.

Su buen nivel también se ve en la selección, donde brilló en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En su debut mundialista, asistió a Mbappé en el 1-0 contra Senegal (3-1), abriendo el camino de la victoria. y allanó el camino hacia la victoria, confirmando que Oliés mantiene el gran nivel exhibido la temporada pasada con el Bayern.

Su progresión con el Bayern y su peso en la selección refuerzan la decisión del club de renovarle antes de que crezca la competencia.