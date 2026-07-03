Ya se ha elegido al sustituto... ¡Argelia se plantea destituir a Petković!

La Federación Argelina de Fútbol considera destituir al seleccionador suizo Vladimir Petković tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026 ante Suiza (0-2). Se rumorea que ha contactado con el técnico maliense Éric Schell, actual seleccionador de Nigeria.

Según Foot Mercato, la Federación ya contactó a Schell, de 48 años, para que asuma el mando de los «Guerreros del Desierto», pese a que hace un mes se amplió el contrato de Petković por dos años, decisión que generó polémica.

La derrota ante Suiza fue un golpe duro, sobre todo por las decisiones tácticas de Petković, que inició el partido sin un delantero nato, sorpresa que el suizo Johan Manzambi reconoció tras el partido: «Eso nos pilló por sorpresa».

Aunque Argelia superó la fase de grupos por segunda vez gracias al nuevo formato de 48 equipos, que favorece a los mejores terceros, su juego no convenció.

Evitaron a España al quedar terceros y se toparon con Suiza, un rival a priori asequible, pero no aprovecharon la ocasión pese a su plantilla.

Schill, de 48 años, destaca por su profundo conocimiento del fútbol africano: llevó a Malí a cuartos de final de la Copa Africana 2023 y previamente dirigió al club argelino de Orán antes de asumir Nigeria en 2025.

Con las «Águilas Verdes» logró el tercer puesto en la última Copa Africana tras caer en penaltis ante la República Democrática del Congo en la eliminatoria mundialista.