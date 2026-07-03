Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-PRESSER-ALGAFP
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Ya se ha elegido al sustituto... ¡Argelia se plantea destituir a Petković!

Fichajes
Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
World Cup
V. Petkovic
E. Chelle
Suiza
Argelia
Canadá
Bosnia y Herzegovina
Francia

¡Al entrenador le renovaron el contrato hace solo un mes!

La Federación Argelina de Fútbol considera destituir al seleccionador suizo Vladimir Petković tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026 ante Suiza (0-2). Se rumorea que ha contactado con el técnico maliense Éric Schell, actual seleccionador de Nigeria.

Según Foot Mercato, la Federación ya contactó a Schell, de 48 años, para que asuma el mando de los «Guerreros del Desierto», pese a que hace un mes se amplió el contrato de Petković por dos años, decisión que generó polémica.

La derrota ante Suiza fue un golpe duro, sobre todo por las decisiones tácticas de Petković, que inició el partido sin un delantero nato, sorpresa que el suizo Johan Manzambi reconoció tras el partido: «Eso nos pilló por sorpresa».

Aunque Argelia superó la fase de grupos por segunda vez gracias al nuevo formato de 48 equipos, que favorece a los mejores terceros, su juego no convenció.

Evitaron a España al quedar terceros y se toparon con Suiza, un rival a priori asequible, pero no aprovecharon la ocasión pese a su plantilla.

World Cup
Switzerland crest
Switzerland
SUI
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse

Schill, de 48 años, destaca por su profundo conocimiento del fútbol africano: llevó a Malí a cuartos de final de la Copa Africana 2023 y previamente dirigió al club argelino de Orán antes de asumir Nigeria en 2025.

Con las «Águilas Verdes» logró el tercer puesto en la última Copa Africana tras caer en penaltis ante la República Democrática del Congo en la eliminatoria mundialista.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google