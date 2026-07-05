Ya está decidido... Klopp acepta dirigir a la selección alemana

Jürgen Klopp, director del departamento de fútbol internacional de «Red Bull», dirigirá la selección alemana.

La decisión llegó tras comunicarse de forma tajante al exentrenador Julian Nagelsmann que debía dimitir o ser despedido, después de la sorpresiva derrota por penaltis ante Paraguay en dieciseisavos del Mundial.

El viernes pasado, Nagelsmann confirmó su salida.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en X: «Última hora: Jürgen Klopp es el nuevo seleccionador de Alemania. Ya está decidido».

Añadió que Klopp ya aceptó el cargo; aún se negocian los detalles del contrato a largo plazo, el proyecto y su salida del Grupo Red Bull, pero será el nuevo seleccionador: «Jürgen ha vuelto a los banquillos».

Finalmente, Red Bull valoró a Oliver Glasner como reemplazo, pero este fichó por el Nottingham Forest.



