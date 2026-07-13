Ya está decidido... El París aplica la cláusula de rescisión para fichar a la estrella francesa

El París Saint-Germain ha fichado a una de las estrellas de la selección francesa para el Mundial 2026.

Lucas Digne, lateral izquierdo titular de Francia en la mayoría de los partidos del Mundial, por delante de Theo Hernández, del Al-Hilal saudí.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, confirmó en X: «Lucas Digne fichará por el PSG... ¡Todo está decidido! Hay acuerdo verbal con el lateral francés».

El PSG ya avisó al Aston Villa que pagará su cláusula, inferior a 10 millones, tras el Mundial.

Romano añadió que el jugador acepta ser suplente de Nuno Mendes.



