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Morocco 2026Getty Images

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Ya es oficial: pitido inicial del Marruecos-Brasil

Brazil vs Marruecos
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EE. UU.

El mundo aguarda con expectación la cumbre.

A pocos días del esperado Marruecos-Brasil en el Mundial 2026, la FIFA designó al equipo arbitral.

El esloveno Slavko Vinčić dirigirá el encuentro, uno de los más destacados de la jornada en el Grupo 3.

Le acompañarán sus compatriotas Tomaj Klančnik (árbitro asistente) y Andraz Kovačič (segundo árbitro asistente). El suizo Sandro Scherer será el cuarto árbitro, con Stefani de Almeida como asistente suplente.

El encuentro se jugará la noche del 14 de junio de 2026, dentro del Grupo C, que también integran Haití y Escocia.

La Copa del Mundo se disputará del 10 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, con 48 selecciones por primera vez.

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Marruecos
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