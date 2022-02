Xavi: "Será una guerra futbolística"

El Barcelona vuelve a tener una final, la enésima esta temporada tras un principio de curso complicado para los culés. El equipo azulgrana visita el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, donde necesita ganar tras el empate de la ida. Recuerden que ya no existe la norma de los goles fuera de casa en las eliminatorias europeas. Para Xavi Hernández, este duelo será una "guerra futbolística" con una lucha acérrima por el balón, tal y como ha explicado ante los medios de comunicación.

Rueda de prensa Xavi

Planteamiento del partido: "Tenemos que dominar el partido con el balón. El Nápoles también la querrá y nos apretará arriba. Será un partido de gran intensidad. Mañana será una guerra futbolística y quién tenga el balón tendrá más números de ganar el patido. Tenemos que ser valientes en salida, donde nos apretarán, también con su afición. Una pena no haber hecho los deberes en casa, donde fuimos superiores. No nos queda otra que seguir creyendo en nuestro modelo de juego. Tenemos que insistir más que nunca. Es una prueba difícil en un campo rocoso, pero tenemos ilusión".

Nápoles que se espera: "Ellos irán a apretar alto, creo. Veremos qué pasa durante el partido. Queremos dominar el partido, tener al Nápoles en su campo. Ellos preparan una presión alta muy fuerte, son un equipo físico. Tenemos que intentarlo, es Europa, es difícil. El Nápoles tiene nivel Champions, de ahí que está luchando por el Scudetto. Es una buena prueba para demostrar que podemos competir en Europa".

Preocupación y tensión: "Cada partido, con las urgencias que hay en el Barça actual, es una final. Y más no habiendo hecho los deberes en casa, donde debimos ganar. Nos la tenemos que jugar en el Diego Armando Maradona. Es difícil para nosotros, es una reválida. Estamos motivados, con ganas de demostrar que podemos competir. Vamos a ver hasta donde llegamos, pero creo que vamos por buen camino. Estamos viendo mejoras".

Maradona presente: "Es una extra motivación. Es un honor jugar en el Diego Armando Maradona. Es un futbolista que nos emocionó a todos, que fue una referencia, que todavía ahora vemos vídeos y nos seguimos emocionando. Porque ha aparecido Messi, porque sino estaríamos hablando del mejor futbolista de todos los tiempos. Marcó una época y todavía nos acordamos de él".

Barça favorito, fracaso si se pierde: "Sería una decepción grande, tenemos mucha ilusión puesta en esta competición aunque no sea la Champions. Queremos demostrar que se puede competir. Vamos a ser optimistas, en la ida lo hicimos. Tenemos que intentar ser dominadores. Si estamos al nivel del Barça que últimamente estamos viendo tenemos muchas opciones. Vaticino un partido durísimo".

Jugar bien, pese a las derrotas, es el camino?: "Si me dejas elegir, quiero jugar bien y ganar. Pero siempre hay un rival enfrente. Jugar bien, al final, la consecuencia en muchos momentos es el buen resultado. Aun así, ha habido muchos partidos, que hemos jugado muy bien y no se ha ganado. Esto es el fútbol. Estaremos más cerca de ganar partidos jugando de la manera que jugamos ante el Valencia, ante el Atlético en casa, ante el Elche, en campo del Sevilla en algunos momentos. Pero esto va de resultados, no solamente de sensaciones. Por ahora las sensaciones son muy buenas y los resultados están acompañando al 50%. Necesitamos más".

Solo un jugador de la cantera del Nápoles: "No lo sé, no estoy en el Nápoles en el día a día como para opinar o saber qué está pasando. Lo que tenemos claro es que contamos mucho con la cantera. La historia nos dice que los futbolistas de casa nos dan un plus de calidad y de sacrificio. Cuando hemos ganado títulos importantes ha habido siempre gente de casa. Por eso los talentos de Gavi o Nico. Antes Busquets o Piqué. Vemos que futbolistas de 17 o 18 años pueden marcar diferencias en el primer equipo del Barça".

Barça débil en Europa: "Opinar de otras temporadas en las que no estado no me toca, no sería justo. No lo he vivido. Lo que sí veo ahora es que hemos de volver al modelo de juego. El Barça ha sido grande cuando hemos tenido una idea de juego concreta, hemos tenido el balón, hemos dominado el juego, hemos hecho triangulaciones, hemos dominado los espacios y hemos podido presionar arriba. Tenemos que recuperar todo esto para volver a ser grandes en la competición local y en Europa. Mañana veremos si estamos recuperando esto o si todavía nos queda un tiempo para competir en Europa. Mañana sabremos donde estamos, es una prueba importante".

Situación de Dembélé: "Vamos a ver. Ousmane acaba contrato en junio. Es un tema de club y suyo. Yo le veo feliz y ha sido un profesional ejemplar. He escuchado de todo, que no ha sido profesional y que no se ha cuidado. Te digo todo lo contrario. Es profesional, se cuida bien y es positivo. En una decisión de club hemos decidido que cuente para el equipo. Es un futbolista importane, ahora depende de él".

Rueda de prensa Ter Stegen

Estado de su rodilla: "Al final, la gente siempre opina y tiene más conocimiento que todos. Incluso saben más que yo. Intento siempre dar el máximo, sea como sea. Si estuviera mal de forma no estaría en el campo, porque también tengo mucha responsabilidad para el equipo, para mí y para el club. No podría estar aquí estar haciendo la rueda de prensa. Estoy súper bien, me encuentro bien. Creo que el equipo está en un buen momento de forma y voy a intentar dar lo máximo. Esto es fútbol, hay momentos muy buenos y algunos un poco menos buenos. Siempre entreno para dar lo máximo, al 100% en todos los partidos".

Ganar la eliminatoria: "Significaría mucho. Estamos en un buen momento, jugando mejor que hace unos meses. Nuestra identidad se ve en el campo, tenemos muchos jóvenes. Están aprendiendo este proceso, con partidos importantes y poco margen de error. Estamos siempre intentando ganarlo todo. En las últimas semanas hemos dado un paso adelante y hemos mejorado en muchos aspectos. Por eso estoy contento por el rendimiento de cada uno".

Irregularidad: "Xavi tiene una idea muy clara de cómo quiere que juguemos. Y esto no es llegar y cambiarlo todo en un momento. Es una acumulación de cosas del pasado. Cada entrenador tenía su idea y ahora Xavi tiene la suya. Estamos disfrutando de lo que estamos haciendo, se nos ve. Estoy seguro de que llegarán los resultados. Estar convencido de lo que haces y saber lo que tienes que hacer te da confianza y tranquilidad. Tenemos que sufrir y hacer lo máximo para siempre poder ganar. Estamos trabajando duro".

Progresión individual: "Siempre he intentado mejorar. Hay cosas en las que no puedes influir. Si te lesionas, no puedes trabajar durante un período. Hay que recuperarse y trabajar bien, claro que influye. Hasta este momento no había tenido ninguna lesión. Ahora estamos trabajando para volver al máximo. Los resultados llegarán. En las últimas semanas alguno habrá escrito cosas para meterle más gasolina al fuego, porque os gusta, y lo entiendo, porque es vuestro trabajo. Hay cosas que no habéis visto vosotros. Yo lo veo todo y estoy tranquilo con mi rendimiento. Hay cosas que hago bien y otras en las que puedo mejorar".

Dembélé: "Son decisiones de cada uno. Él tiene contrato hasta final de año, el club le quería renovar y ahora nosotros, como equipo, queremos que siga porque tiene mucha capacidad. Pero al final la decisión será suya y del club. No me meto en cosas que no son mías. Puede marcar la diferencia y me gustaría que se quedara. Esta es la intención de cada persona que forma parte de nuestro grupo".

Algo le ha molestado: "Estoy bien, gracias. No le doy mucha importancia a lo que estoy leyendo. Entiendo que cada uno puede opinar, es el trabajo, es el fútbol, esto lo hace interesante. Yo tengo que analizar los partidos y ver qué hago bien y qué no. Es así desde que empecé a jugar al fútbol. Puedo cambiar cosas de mi juego, puedo cambiar situaciones que he vivido. Por mi estoy bien, estoy tranquilo. Vosotros hacéis vuestro trabajo, no me molesta, es normal. Yo haré también mi trabajo".

Tranquilidad tras Valencia y favoritismo: "Al final, esto es otra competición. Son dops equipos de altísimo nivel. Nosotros estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Estamos jugando bien y esto nos da tranquilidad. La victoria del fin de semana te deja cierta tranquilidad, pero esto no significa que el partido de mañana tenga que ser así. Tienen mucha calidad y lo tendremos que dar todo. Vamos a salir para ganar un partido que es muy importante para nosotros".

Penaltis: "Seguramente tenemos algunos que saben chutar penaltis. Yo voy a intentar parar todo lo que me llegue a portería. Yo estoy siempre preparado para todo. Lo analizaré todo a la perfección esta noche para tener buenas sensaciones. Espero que lo podamos hacer en 90 minutos y, sino, estamos preparados para todo".