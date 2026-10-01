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XaviNOS
Bart DHanis
Traducido por

Xavi señala al principal culpable de la dramática primera parte de Países Bajos

Holanda

Xavi hizo autocrítica este jueves por la noche ante la NOS. El seleccionador español asume toda la responsabilidad por la dramática primera parte de Países Bajos.

La selección neerlandesa se fue al descanso en el duelo con Grecia (2-2) con una desventaja de 2-0. En ambos goles de los griegos, la defensa de Países Bajos estuvo completamente mal colocada.

Tampoco en ataque el equipo de Xavi logró absolutamente nada. Al término del encuentro, Xavi señala al principal culpable del pésimo juego de su equipo en la primera mitad: él mismo.

«No estoy contento con el resultado. Fuimos realmente muy malos en la primera parte. Es culpa mía. No coloqué a los jugadores en la posición adecuada. No hubo nada de ritmo ni de velocidad», arrancó Xavi.

«No jugamos bien. No tuvimos suficiente creatividad. Por suerte, en la segunda parte sí salió. Quizá fueron demasiados cambios respecto al partido anterior. Eso es culpa mía», continuó.

Finalmente, Países Bajos logró darle la vuelta al partido en la segunda mitad. Virgil van Dijk cabeceó un córner al fondo de la red y Tijjani Reijnders firmó el empate en el tramo final.

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