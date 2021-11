Xavi: "No queda otra que ir a ganar en Múnich"

El Barça empató en casa ante el Benfica y se complicó la clasificación para los octavos de final de la Champions League. Sigue dependiendo de si mismo, pero eso le obliga a ganar en el Allianz Arena de Múnich ante un Bayern que sigue paseándose por Europa como uno de los grandes candidatos al título. Los de Xavi Hernández completaron el mejor partido en tiempo, pero siguen achacando una falta de gol preocupante.

El técnico egarense atendió a los medios de comunicación tras el partido en el Camp Nou, ante los que se mostró contento con el juego de su equipo pese al empate cosechado. Xavi dejó claro que el Barça fue superior, que dominó al Benfica y que, jugando como este martes, puede ganar y clasificarse para la siguiente ronda.

Cuatro centrocampistas: "Estoy descontento por el resultado, porque en juego, espíritu y actitud hemos hecho un partido para ganarlo. Hemos creado muchas ocasiones, hemos generado situaciones de encontrar a Nico y a Gavi. Nos han igualado y los centrales tenían que incorporarse. Nos falta este último pase, hemos conducido mucho y chocamos contra centrales. Pero son chicos de 17 y 18 años que hacen un partidazo tremendo. Es insuficiente, porque teníamos que sumar los tres puntos, pero no estoy enfadado, la actitud es encomiable. Una pena, perdemos una oportunidad, pero nos queda otra, tenemos que ir a ganar a Múnich. Pero en general, muy contento con la imagen del equipo, se acerca a lo que queremos".

Confiado para Múnich: "Ya llevaremos dos semanas más y vamos por el buen camino. Hoy hemos hecho un partidazo bajo mi punto de vista. En intensidad, en solidaridad, en defensa, en duelos, hemos generado muchísimas ocasiones. Hemos tenido al Benfica sometido a nuestro juego. Una pena no haber conseguido el gol, lo hemos merecido. Nos hemos dejado la piel. Los jugadores están fundidos porque se han vaciado. Esto es lo que queramos. Futbolísticamente tenemos que aprovechar más las ocasiones, cuando tenemos ventaja entre líneas tenemos que generar más. Ha faltado el gol, es un tópico, pero por el resto podemos estar satisfechos".

Qué pasa con el gol: "Depende sobre todo de la efectividad, de la primera que tengamos meterla dentro. Así cambiamos el partido, se tendrán que abrir y generarán más espacios. Buscaban eso, que no nos sintiéramos cómodos y que pasaran los minutos. No meterla nos genera más ansiedad. Hay que entrenarlo y ganar confianza. Habrá otro día que entrarán tres o cuatro. Es un tema de tiempo, imagino".

Renovación Dembélé: "He hablado con él. No te voy a decir lo que he hablado, pero está muy feliz aquí. Hoy ha arriesgado y se tiene que agradecer, porque no estaba al 100%. Encomiable su actitud. Otro jugador se hubiera acomodado y no jugado. Había riesgo de recaída y ha querido jugar, es un tío ganador. Sorprende, porque parece una persona y es otra. Vamos a ser positivos para que renueve, para mí es fundamental. Cuando está en el campo pasan cosas, es capaz de marcar la diferencia, ha generado muchísimo para el equipo".

Positivo para pasar: "Lo sigo siendo, porque hemos hecho todo para ganar. Me da la sensación de que podemos ganar a cualquiera. A veces no salen las cosas. Hoy hemos hecho un gran partido pero no ha sido suficiente. Esto va de resultados, hoy hemos empatado y no vale en el Barça. Hoy todo ha sido perfecto, pero ha faltado el gol. No queda otra que ir a ganar a Múnich".

Estado físico de jugadores con sobreesfuerzo: "El otro día me preguntábais si era un tema físico y hoy habéis visto que no. Hoy les hemos sometido hasta el minuto 95. Lo único que hemos concedido es cuando nos hemos volcado, con la acción de Seferovic. Pero es un 0-0".

Memphis, más atrevido: "Sí, estos momentos en los que tenemos ocasiones no hay que pensar demasiado. No lo digo por Memphis, lo digo por todos. Dentro del área es un toque, no te dejan tiempo, hay que chutar. Puede que haya rebotes y luego meterla. Memphis hace unos movimientos espectaculares, pero hay que verle en el momento justo, se tiene que trabajar".

Optimismo: "Lo que me genera más optimismo es el juego del equipo. Creo que podemos competir contra cualquiera y ganar en Múnich. Tenemos que pensar en nosotros, jugando de esta manera tendremos posibilidades de ganar y de pasar".

Los jugadores han disfrutado: "Lo han hecho en el juego y en actitud defensiva. La pena es no haber marcado el gol, no ha podido ser. Defender como bloque, recuperar rápido y tener al rival allí, se disfruta mucho teniendo el balón. La sensación de que estás dominando al contrario es muy buena".