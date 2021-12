Xavi: "Estamos en una dinámica muy mala"

El Barça volvió a pinchar en LaLiga. Lo hizo en Pamplona ante un Osasuna que nunca se rinde hasta el pitido final. El Sadar explotó con el empate del Chimy Ávila tras los goles de Nico González y Abde Ezzalzouli, que adelantaron al conjunto culé en dos ocasiones, y el Barcelona perdió dos puntos que le mantienen muy lejos de la zona de Champions League, el objetivo principal de esta temporada en la competición local.

Los de Xavi Hernández volvieron a dejar escapar la victoria en el tramo final del partido, tras una actuación más que decente durante buena parte del encuentro en la que el Barça dominó con solvencia a su rival. Así lo vio el entrenador culé, que atendió a la prensa al finalizar el duelo en el estadio navarro.

Pérdida del control: "No hemos podido conseguir el dominio del partido en los últimos minutos. Requería de tener el balón en campo contrario. Tenemos un problema muy grande con esto. Es el momento de mantener la pelota para defender. Ellos viven de la estrategia, de los rebotes, no puede ser. Teníamos que tocar en campo contrario y tener paciencia. Tenerlos allí. Son tantas cosas las que tenemos que mejorar. Tanto Abde como Ousmane estaban fundidos, con rampas. Por eso hemos vuelto a la línea de cuatro. Estamos en una dinámica muy mala y la tenemos que cambiar ya, en el próximo partido".

Los jóvenes: "Es la nota positiva, pero a la vez negativa. Los jugadores que están marcando la diferencia en estos momentos en el Barça tienen 17, 18 y 19 años. Es muy positivo para el futuro del club. Pero también es negativo, son tan jóvenes que no siempre tendrán este nivel. Estamos en una situación precaria, necesitamos tiempo porque hay una hornada extraordinaria. El partido de Abde es espectacular, una puesta en escena tremenda. Y las de Gavi y Nico. Pero ellos no pueden ser los pilares. Aquí tenemos otro problema. Tenemos que trabajar y ponerle las pilas a todos. Es nuestra realidad, hay que seguir y cambiarlo, necesitamos una victoria urgente".

Partidazo de Abde: "Cargarle de responsabilidad no, pero es un jugador diferencial, hoy lo ha demostrado. No por el gol, sino por el partidazo. Se ha ido de los contrarios, ha provocado amarillas. Es un puñal. Es una maravilla, una gran noticia, pero también la negativa. Los jóvenes están dando el callo de una manera tremenda".

Mingueza por Nico: "Hemos ido descaradamente al ataque jugando 3-4-3. No se puede ir más al ataque. Como el trabajo defensivo de Gavi ha sido espectacular pero las piernas fallaban, hemos tratado de tapar las bandas. El objetivo era tener el balón, jugar en campo contrario e ir al ataque. No es por el cambio, que hemos perdido. Osasuna nos ha llevado a centros, rechaces, córners, faltas. No hemos sabido jugar en campo contrario en esos minutos, ya nos pasó el día del Espanyol".

Umtiti y Eric García: "Hoy también era un partido donde los centrales tenían que ganar muchos duelos para estar en campo contrario. Umtiti está entrenando muy bien, ha hecho un buen partido. Se merecen jugar todos, la actitud es irreprochable. Están dando todos la cara. No nos llega por fútbol y por situaciones como tener el balón en campo contrario, estoy convencido de ello. Pero no hemos sabido jugar. El tema de Eric ha sido decisión técnica, un tema táctico. Nada más".

Perder puntos al final: "Sí, hay que cambiar la dinámica, pero no hemos podido. Es una realidad dura, porque no nos llega en temas futbolísticos. No es por actitud, ni ganas ni ilusión. Son 20-25 minutos que deberíamos haber estado en campo contrario. Controlar el juego. Nos faltan este tipo de futbolistas".