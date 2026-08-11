Wim Kieft no tiene buenas palabras para la forma de actuar de la KNVB en la búsqueda de un nuevo seleccionador, según ha contado en el pódcast KieftJansenEgmondGijp. Según el exfutbolista de élite, la selección neerlandesa debería haber tenido desde hace tiempo un sucesor para Ronald Koeman.

El 30 de junio, hace casi un mes y medio, Koeman anunció que no seguiría como seleccionador de Países Bajos. Desde entonces, la KNVB ha mantenido varias conversaciones, pero eso todavía no ha desembocado en un relevo definitivo. Para incomprensión de Kieft.

«No, pero ¿esto no es una vergüenza? Son unos inútiles, toda la KNVB», se enfurece. «Ya sabías desde todo el verano que él (Koeman, ndr.) se iba. Y si no lo sabías, tenías que haber dicho: “Quiero saberlo ahora; si no, cojo a otro”».

«Esto no tiene precedentes. De verdad que no tiene precedentes», continúa Kieft. A continuación, Michel van Egmond recuerda que hace más de una semana se mantuvo una conversación muy extensa con Michael Reiziger, pero que después de eso todavía no se ha tomado una decisión definitiva. «Como siga así, él también dirá: “Entonces déjalo”», cree Van Egmond.

Kieft no contempla ese escenario. «No lo hará. Reiziger debería darse con un canto en los dientes si le nombran. Claro que no sabes cómo va a salir, pero todo el mundo ya está en su contra. Yo también preferiría poner ahí a alguien curtido. Pero bueno, yo tampoco lo sé».

En estos momentos, parece que ya no quedan otros candidatos serios en la KNVB. Peter Bosz ya se ha vuelto a comprometer con el PSV, Erik ten Hag con el FC Twente y Arne Slot quiere buscar un nuevo trabajo en el fútbol de clubes.

Louis van Gaal sí dejó claro que el director de fútbol Nigel de Jong siempre puede llamarle, pero por ahora eso no ha sucedido. Así las cosas, Reiziger, que en el último periodo fue entrenador de Jong Oranje, parece ser el mejor posicionado para suceder a Koeman.