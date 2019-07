William Tesillo: "Un penal no te define como jugador"

El defensor colombiano regresó a los entrenamientos de León después de su participación en la Copa América.

William Tesillo falló el penal que dejó a afuera de la en los cuartos de final contra . El defensor de 29 años de edad sufrió amenazas después de la eliminación y, en su vuelta a los entrenamientos de León, habló de lo sucedido.

"Lastimosamente no se puede llegar a esas instancias, pero las pasiones cada uno las vive de diferente manera es respetable. Mi familia al principio estaba un poco preocupada, ahorita ya más tranquilos, obviamente estamos acá", declaró el futbolista.

Y agregó: "En Colombia muchos me han apoyado, mucha gente me ha escrito, manifestando su agradecimiento también, sé que un penal no te define el jugador que eres. Lastimosamente erré, pero uno entrena para dar lo mejor. Salí tranquilo y por esa parte mi familia también lo está, y ya enfocando en lo que es ahorita acá en León".

Además, Tesillo se refirió al posible interés de por sus servicios. "No sé nada, mi mente esta acá. Obviamente que se esté hablando de eso para mí es orgullo, porque sabemos lo que es Boca, lo que genera, pero ahora en lo personal no sé nada, no sé si me representante sabrá algo, pero yo no he tenido comunicación con él", concluyó.