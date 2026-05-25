Willem van Hanegem: «Podría encajar perfectamente en el Feyenoord»

Willem van Hanegem elogia a Gjivai Zechiël en su columna semanal en el Algemeen Dagblad.

Aunque el FC Utrecht perdió el domingo ante el Ajax, Van Hanegem vio una excepción: «Zechiël no jugó un partido impecable, pero ha mejorado mucho».

Sabe que tendrá una oportunidad en el Feyenoord y lo considera normal: «Si no lo quieren de vuelta, ficharán a un par de centrocampistas fantásticos, porque con el nivel actual del Feyenoord, él puede seguir el ritmo sin problemas».

“Que no se arrodillen para que vuelva no es un problema. Hace un año, el Feyenoord y Robin van Persie se desvivieron por Sem Steijn. Eso pasó rápido. En el fútbol todo va rápido”, concluye Van Hanegem.

Durante su cesión en el Utrecht disputó 50 partidos oficiales, marcó 10 goles y dio 10 asistencias.

Además, el centrocampista de 21 años se ha convertido en pieza clave de la selección sub-21 de Países Bajos. Zechiël regresa a De Kuip con más renombre.

Hasta ahora, Zechiël solo ha jugado dieciséis partidos oficiales con el primer equipo de Feyenoord, en los que dio tres asistencias y ganó la Johan Cruijff Schaal.