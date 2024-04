Ver EN VIVO ONLINE Belgrano vs. Racing, Copa de la Liga Profesional 2024: formaciones, cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

El Pirata recibe a la Academia por la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional 2024, en la definición de la Zona B.

Belgrano recibe a Racing en uno de los partidos importantes de la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional 2024. El duelo se disputará a las 19:30 horas del martes 16 de abril en Barrio Alberdi y es uno de los cuatro que define los clasificados de la Zona B.

El Pirata llega a esta fecha ya sin chances de meterse en los cuartos de final y luego de un extenso viaje a Ecuador, donde empató ante Delfín por la Copa Sudamericana. A nivel local, su última presentación fue triunfo por 2-1 ante Unión.

Por su parte, la Academia guarda las esperanzas de una combinación de resultados que le permita clasificar, después de ganarle 2-0 a Lanús: para hacerlo necesita que no haya empate entre Lanús y Estudiantes, que Defensa y Justicia no le gane a Newell's y que Boca no derrote a Godoy Cruz.

BELGRANO VS RACING, COPA DE LA LIGA 2024: FECHA Y HORA DEL INICIO

PARTIDO Belgrano vs Racing FECHA Martes 16 de abril HORA 19:30 ESTADIO Julio César Villagra, Córdoba

El partido entre el Pirata y la Academia será transmitido en suelo argentino a través de la señal ESPN Premium, disponible con el Pack Fútbol.

ESPN 2

Cablevisión 123 (digital) TeleCentro 111 (digital) y 1011 (HD) DirecTV 604 (digital) y 1604 (HD)

CARA A CARA: LOS ÚLTIMOS 5 ENFRENTAMIENTOS

27/11/2023 Racing 4-1 Belgrano 29/01/2023 Racing 0-0 Belgrano 16/03/2019 Racing 1-0 Belgrano 30/03/2018 Belgrano 2-2 Racing 19/03/2017 Belgrano 2-0 Racing

FORMACIONES

BELGRANO

Nahuel Losada; Juan Barinaga, Esteban Rolón, Mariano Troilo, Nicolás Meriano; Francisco González Metilli, Santiago Longo, Agustín Baldi, Bryan Reyna; Franco Jara y Matías García.

RACING

Gabriel Arias; Marcos Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Facundo Mura; Santiago Solari, Maxi Salas y Adrián Martínez.

