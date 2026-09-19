Wenger admite: esto pone a Zidane bajo presión

Arsène Wenger es uno de los nombres más destacados de la historia de la Premier League y actualmente ocupa el cargo de responsable del desarrollo del fútbol mundial en la FIFA. Aun así, sigue de cerca las noticias de la selección de su país, Francia.

El extécnico del Arsenal fue un invitado sorpresa en la emisora «Ligue 1+» este sábado, durante el partido del Paris FC ante el Estrasburgo, y habló sobre la llegada de Zinedine Zidane a la dirección técnica de los Bleus.

El sitio Foot Mercato publicó las declaraciones de Wenger, quien dijo: «Zidane está desempeñando bien su papel y todos lo esperan. Hay una base sólida en Francia que hace difícil no conseguir buenos resultados».

Y continuó: «Pero entre alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo y llegar a la final hay años en los que las cosas van bien y otros en los que no ocurre así».

Y subrayó: «Hay muchas expectativas en torno a Zidane, y por ello está bajo presión, pero está acostumbrado a eso, pues ha vivido este ambiente durante toda su carrera».

Wenger concluyó: «En cualquier caso, le deseamos al técnico Zidane toda la suerte, porque nos gusta ver ganar a la selección de Francia».

Zidane asumió la dirección técnica de los Bleus como sucesor de Deschamps, quien llevó a la selección francesa a conquistar el título del Mundial de 2018, además de la plata en la edición de 2022 y el cuarto puesto en 2026.

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