Weghorst dejará el Ajax: «Ya busca casa allí»

Wout Weghorst interesa al Benfica. El periodista Mounir Boualin lo aseguró este domingo en la transmisión delMundial de Versuz. El delantero de 33 años acaba contrato con el Ajax y podría dejar Ámsterdam este verano.

«Me llegan rumores insistentes de que el Benfica va tras él. Incluso se dice que ya ha estado viendo casas en Portugal», añade Boualin sobre el alto delantero del Ajax y de la selección holandesa.

«Aún no puedo confirmarlo, pero la información proviene de una fuente fiable y creo que le ven en un papel concreto», añade.

Su contrato con el Ajax vence el 30 de junio, por lo que puede fichar gratis. De momento no hay negociaciones formales con otros clubes.

El Algemeen Dagblad ya informó de que al director técnico, Jordi Cruijff, le encanta la mentalidad ganadora del jugador, quien llegó al Ajax en 2024. Aún se desconoce si esto llevará a una prórroga de su contrato.

El propio jugador espera marcharse: «Han sido dos años maravillosos y estoy orgulloso de haber jugado aquí», dijo a ESPN.

«Uno piensa en su futuro. Ahora no hay nada concreto con Ámsterdam. Ya veremos. Ahora la atención está en el Mundial», afirmó Weghorst, quien se encuentra con la selección holandesa preparando el partido contra Japón en la fase de grupos del torneo.

El delantero del Ajax ya jugó en el extranjero: vistió las camisetas del VfL Wolfsburgo, el Burnley, el Besiktas, el Manchester United y el TSG Hoffenheim.