Walter Chigüila regresa al FAS

Estaba en calidad de préstamo con Águila.



El Club Deportivo FAS, que disputará semifinales contra el Santa Tecla, hizo efectivo el regreso de Walter Chigüila, quien había estado a préstamo con el Águila por un lapso de un año, salió campeón y fue clave para los emplumados.



Con Águila, Chigüila logró un campeonato, el pasado Clausura 2019, y este torneo tuvo minutos con Carlos Romero y lo mismo con Daniel Messina, pero Guillermo Rivera, sabe de la importancia del jugador y quiere tenerlo para el venidero torneo Clausura 2020.



En sus redes Sociales el jugador se despidió de la afición emplumada: “Solo tengo palabras de agradecimiento a Águila. Me trataron bien. Estaba a préstamo en Águila. Pero, quizá, lo más favorable, por el momento, sea volver a FAS. Con FAS me queda aún un año de contrato. Fue un año productivo con Águila. Me vine de San Miguel con una satisfacción grande. Si en algún momento puedo regresar a Águila, no tendría problema en hacerlo”.