Apenas había arrancado el regreso a la pantalla del periodista saudí Walid Al-Farraj cuando un momento espontáneo se robó todas las miradas, después de que se viera por unos instantes prisionero del nombre de su antiguo programa, en una escena curiosa que reveló que los años de vínculo con el nombre anterior no desaparecieron con el simple paso a una nueva experiencia mediática.

Durante la inauguración de su nuevo programa "Rotana Sport con Walid", Al-Farraj se equivocó de forma automática y dijo "Action con Walid", nombre que estuvo presentando durante largos años en su experiencia anterior con el grupo MBC, antes de percatarse rápidamente del desliz y corregirlo en directo.

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En lugar de ignorar la situación o pasar directamente a las secciones del programa, Al-Farraj gestionó el error con su habitual espíritu jovial y comentó: "Disculpadnos, todavía no hemos ensayado y los chicos esperan un error desde temprano", en alusión al equipo de trabajo y a los seguidores que estaban a la espera de cualquier tropiezo en la primera aparición.

El momento se convirtió en poco tiempo en material viral entre los seguidores, sobre todo porque se produjo en la primera aparición de Al-Farraj dentro de su nueva experiencia, lo que le brindó al estreno del programa un instante gracioso que no estaba previsto.

El desliz de Al-Farraj parece comprensible teniendo en cuenta los largos años que pasó con el programa "Action con Walid", que durante ese periodo se convirtió en una parte fundamental de su presencia mediática y de su sello personal ante el público deportivo saudí.

Y tras este largo vínculo, el paso a "Rotana Sport con Walid" puso a Al-Farraj frente a un nuevo desafío; no solo en presentar un programa diferente, sino también en desprenderse de los hábitos ligados a la experiencia anterior.