Wahbi alinea a Marruecos con su formación habitual... y Koeman cambia el esquema de Holanda

El seleccionador marroquí, Mohamed Wahbi, alineó su once habitual para medirse a Holanda este martes de madrugada en el estadio de Monterrey (México), en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.
Ismael Sibarí lidera el ataque, respaldado por Bilal El Khannous, Ibrahim Díaz y Ezzedine Ounahi.
La alineación completa de Marruecos es la siguiente:
Portero: Yassine Bono.
Defensa: Hakimi, Diop, Shadi Riad, Mazraoui.
Mediocampo: Bouadi, Nael El Ainaoui, Ounahi.
Delanteros: Díaz, Al-Khnous y Saibari.
Por su parte, Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, cambió el esquema con el que había jugado durante toda la fase de grupos del Mundial y decidió alinear a tres defensas centrales.
Holanda pasa a un 3-4-3 tras usar un 4-3-3 en la fase de grupos.
La alineación de Holanda fue la siguiente:
Portero: Verbruggen.
Defensa: Aki, Van Dijk, Van Heek.
Centrocampistas: Dumfries, Graafberg, De Jong y Van de Ven.
Delanteros: Gakpo, Simons, Brobbey.
El ganador se medirá en octavos a Canadá, que eliminó a Sudáfrica por 1-0.