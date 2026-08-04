El futuro del astro brasileño Vinicius Junior se ha convertido en el factor más determinante a la hora de definir la dirección de la política del Real Madrid en el mercado de fichajes, especialmente en lo relativo al fichaje del marfileño Yan Diomande.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la decisión de Vinicius sobre la renovación de su contrato, que expira en 2027, determinará directamente si el Real Madrid seguirá adelante con la contratación del astro del Leipzig alemán, el marfileño Yan Diomande, cuyo traspaso parecía cerrado hace pocos días, pero que se ha estancado debido a que el club alemán elevó su precio inicial.

El Real Madrid se enfrenta a dos posibles escenarios respecto a Vinicius: el primero es el fracaso de las negociaciones con el jugador brasileño y su rechazo a la oferta de renovación presentada por el club, lo que llevaría a la directiva merengue a ponerlo de inmediato en el mercado de fichajes veraniego con el objetivo de obtener un gran rédito económico por su venta, evitando así perderlo gratis dentro de un año.

El fantasma de París persigue al Real Madrid

La posibilidad de que Vinicius fiche por el París Saint-Germain francés representa una auténtica pesadilla para la directiva del Real Madrid, ya que los responsables del club español temen que el club parisino se vengue por el fichaje de Kylian Mbappé haciéndose con el astro brasileño gratis en 2027, ofreciéndole un contrato lucrativo y una enorme prima de fichaje.

En cuanto al segundo escenario, depende de alcanzar un acuerdo definitivo entre ambas partes para la renovación del contrato de Vinicius, lo que podría llevar al Real Madrid a renunciar a la incorporación de Diomande, especialmente ante las elevadas exigencias económicas del Leipzig, que podrían suponer una carga financiera para el club.

Este escenario significa que el Real Madrid se vería obligado a gastar cerca de 200 millones de euros en un periodo de tiempo muy corto, repartidos entre el fichaje de Diomande procedente del Leipzig y el de Rodri Hernández procedente del Manchester City, cuyo valor se estima en torno a los 60 o 70 millones de euros, y que parece solo una cuestión de tiempo antes de completarse.

Camavinga e Brahim Díaz en la lista de salidas

Por otro lado, el Real Madrid se encuentra obligado a vender a varios jugadores para financiar sus fichajes veraniegos y lograr el equilibrio financiero requerido, con el francés Eduardo Camavinga a la cabeza de la lista de candidatos a la salida tras la marcha de Gonzalo y la inminente salida de Mastantuono.

Camavinga se considera la opción ideal para facilitar las operaciones de fichajes y generar un gran rédito económico para el club, dado su elevado valor de mercado y el interés de varios grandes clubes europeos por hacerse con sus servicios.

Asimismo, Brahim Díaz, el internacional español que representa a la selección de Marruecos, podría estar también dentro de la lista de salidas, sobre todo con la llegada del portugués Bernardo Silva procedente del Manchester City y la presencia del turco Arda Güler, que goza de la confianza del cuerpo técnico.