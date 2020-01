Viñas: “América me dijo que hará válida la opción de compra”

El mediocampista no esperó para entregar buenas cuentas al equipo de Miguel Herrera en el Apertura 2019.

Federico Viñas, delantero sensación en el último torneo, reveló que la directiva del América adquirirá su carta que aún pertenece a Juventud de las Piedras de .

"El América ya me anunció que va a comprar mi pase, así que de me voy para . Estoy en un club increíble", comentó a ‘Sport 890’.

Bastaron cinco goles en diez partidos para que el juvenil se ganara la confianza a largo plazo de la directiva y cuerpo técnico, aún cuando era una apuesta a futuro.

“En Juventud no me conocía nadie, cuando fui al América me conocieron más. Apareció un Fede Viñas de la nada. Tampoco fui el fichaje bomba o la sustitución del delantero. Yo fui a préstamo como una promesa y por eso me mantuve tranquilo siempre”, sentenció.