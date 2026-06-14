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Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

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Vídeo: Un momento inesperado... Yamal se libra de la trampa de Javi

España vs Cabo Verde
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España vs Arabia Saudí
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L. Yamal
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Arabia Saudí

Un intento fallido que acaba en confusión

El diario «As» publicó un divertido vídeo de Lamine Yamal, estrella de la selección española y del FC Barcelona, que encantó a los seguidores en redes.

El clip muestra el ambiente festivo del equipo durante el vuelo a su concentración en Estados Unidos, donde se preparan para la fase final del Mundial 2026.

Gavi, compañero de Yamal en el Barcelona y la selección, intentó grabarlo durmiendo en el avión para burlarse de él.

Sin embargo, Yamal se percató enseguida, Gavi se puso nervioso e intentó ocultar el móvil.

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La joven pareja acapara la atención en la selección: su talento en el campo y la amistad que los une fuera de él son destacados cada día por los medios españoles que cubren el viaje al Mundial 2026.

España debutará mañana lunes ante Cabo Verde, y después se medirá a Arabia Saudí y Uruguay los días 21 y 27 de este mes.

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