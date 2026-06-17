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Austria 2026Getty Images

Traducido por

Vídeo: Un momento difícil... Jordania encaja un gol histórico ante Austria

Austria vs Jordania
Austria
Jordania
World Cup
R. Schmid
Austria
Jordania
EE. UU.

Gol de un disparo certero

La selección de Jordania debutó en el Mundial este miércoles, pero encajó su primer gol en la competición.

En el minuto 20, Romano Schmid recibió un pase en la frontal, controló con un toque preciso y lanzó un disparo con efecto que se coló en la escuadra derecha del portero Yazid Abu Laila.

Schmid marcó así el primer gol que encaja Jordania en una fase final del Mundial.

Jordania busca reaccionar rápido para revertir el marcador, pues un resultado positivo le daría impulso en un grupo complicado que también incluye a Argentina y Argelia.

El tanto de Schmid coloca a Austria por delante en la pugna por el liderato del Grupo 10, donde horas antes Argentina venció 3-0 a Argelia con tres goles de Lionel Messi.

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