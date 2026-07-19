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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Vídeo: Un jugador argentino agrede a dos españoles tras el partido

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Paredes
A. Garcia
España
Argentina
EE. UU.
Ecuador

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La celebración del título mundial de España se tornó caos tras el pitido final, cuando el centrocampista argentino Lendro Paredes agredió a los españoles Eric García y Javi en un gesto antideportivo que causó gran revuelo.

En el centro del campo del «MetLife Stadium», Paredes no aceptó la derrota de Argentina por 1-0 en la prórroga y, tras el pitido final, se abalanzó sobre los españoles en una escena vergonzosa.

Paredes, que había ingresado en la segunda parte y ya había recibido amarilla por juego brusco, mantuvo un tono agresivo todo el tiempo que estuvo en el campo.

Su agresividad no quedó en el partido: tras el pitido final golpeó a García y a Gavi, lo que obligó a Scaloni a intervenir para calmar la situación.

La final terminó 1-0 para España, con gol de Ferran Torres en el 106’, y «La Roja» conquistó su segundo título mundial 16 años después.

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